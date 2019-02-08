【華航機師罷工】港航兩台北航班改大機　國泰周末返港機位爆滿　

擁有700名華航機師的台灣中華航空機師工會，，於今日（8日）清晨六時起發起罷工，機管局資料顯示，今明兩日有6班來往本港、台北及高雄的航班取消。 因應華航罷工，香港航空發言人表示，已安排於周六（9日）及周日（10日）兩班來回香港及台北桃園機場的航班，改用A350大型客機飛行，以接載更多旅客，同時會研究是否需要於在未來幾天加開額外航班來往台北。 國泰及長榮航空網站均顯示，周六（9日）及周日（10日）從香港來往台北或高雄兩地機位大部分爆滿；長榮大部份航班只剩商務客位。

國泰航空於周末的航班已爆滿。（資料圖片）

現時來往香港及台北的航班，除華航外，仍有國泰、國泰港龍、長榮及香港航空營運，而大部分國泰航班均與國泰港龍聯營。

國泰前往台北航班 周末兩日全爆滿

根據國泰航空網站，截至中午12時半，於明日及周日從香港前往台北的航班已全數爆滿，乘客最快可選乘周一（11日）的航班前往台北，不過價錢較高，單程需約4000港元、部分來回價格甚至高逾5,000元。由台北返港的航班同樣爆滿，若旅客選乘經濟客位，從周日起至下周一均未能提供回程航班，需到下周二才有較多航班選擇。

而往返高雄航班機位更為緊張，今日至周日從香港出發的航班已全數爆滿，而於下周二及周三（12及13日）由高雄返港的航班同樣爆滿。

長榮今明兩日只剩商務客位

至於台灣航空公司長榮，周末機位供應緊張。截至下午1時，周六（9日）前往台北的航班只剩一個經濟客位，餘下的都是商務客位；周日（10日）則只剩晚上兩班航班尚餘經濟客位，同日6班航機均只有商務客位。

從台北返港的機位情況更甚，明日只剩一個經濟客位、周日只剩商務客位，而周一（11日）機位更已全數售罄。若旅客不欲選乘商務客位，最快只能選擇周二（12日）的航班往返港台。

港航今明改以大機接載乘客 涉及兩班航班

至於香港航空，於周末兩日仍有機位，不過單程票價分別高達5,258元及6,188元。

台灣中華航空爆發工潮，機師工會斥資方無視飛航安全，與飛行員長時間空中執勤的過勞現況，遂發動罷工行動。華航今日有24班往返香港及台灣，包括台北及高雄的航班，其中6班已經取消。