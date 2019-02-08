【流感高峰】年卅至年初三增33宗成人嚴重個案　再多24人亡

衞生防護中心公布最新一期《流感速遞》，截至昨日（7日）累計錄得321宗成人嚴重流感個案，當中165人死亡。對比之前的數據，本港在年卅至年初三的4日間，新增了33宗成人嚴重流感個案，再多24名成人死亡，當中有20人是65歲或以上長者。 實驗室監測數據顯示，過去一星期的流感病毒陽性比率，由前一周的25.89%回落至20.06%，仍高於10.3%的基線水平，衞生防護中心預期冬季流感季節仍會維持一段時間。

本港在年卅至年初三的4日間，新增了33宗成人嚴重流感個案，再多24名成人死亡，當中有20人是65歲或以上長者。 （梁鵬威攝）

衞生防護中心最新一期《流感速遞》顯示，截至昨日累計錄321宗成人嚴重流感個案，當中165人死亡；另外，今年共有21宗兒童嚴重流感個案，其中1人死亡，流感累計已奪去166人的性命。

對比之前的數據，在年卅(4日)至年初三(7日)的四天間，新增了33宗成人嚴重流感個案，再多24名成人死亡，其中20人為65歲或以上長者。

仍有4名兒童留院

截至今日（8日），仍有4名患嚴重流感的兒童留醫瑪麗醫院，分別是一名約2個月大的男嬰、2歲男童、6歲女童及16歲女童，除了6歲女童情況嚴重外，其餘3人情況危殆。

另外，在年卅(4日)至年初三(7日)的四天間，新增了2宗在學校/院舍發生的流感個案，分別位於安老院舍及殘疾人士院舍，共影響7人。

實驗室監測數據顯示，過去一星期的流感病毒陽性比率，由前一周的25.89%回落至20.06%，仍高於10.3%的基線水平，衞生防護中心預期數據在未來一段時間仍會維持在基線水平以上。