【華航機師罷工】旅遊保險罷工、工業行動定義不一　小心無得賠

中華航空機師因不滿休息時間不足等，今日（8日）發起罷工導致多班航機取消。雖然不少旅客在出發前購買旅遊保險，但並非全部旅遊保險均會把工業行動、罷工納入保障範圍內，而兩者的定義亦各有不同，個別保險公司更只保其中一項。有保險業人士坦言，是次工業行動是單一工會罷工，料大部份旅保均不會因此作賠償旅客。

華航機師今起罷工，多班往來香港至台北航班受影響。（資料圖片）

羅少雄認為今次事件，責任在於航空公司的管理層上。（資料圖片） 消委會去年5月曾調查市面上18款的旅遊保險，發現中銀集團保險的「環宇智選／環宇遨翔旅遊保障計劃」保障範圍最全面，無論是天然災害、工業行動、罷工、騷亂、暴動等均可獲賠償。（詳見文尾列表） 藍十字罷工無得保 泰加只提供現金津貼 另外，不同保險公司對「罷工」、「工業行動」的保障不一。以藍十字為例，無論是「智在遊」或「東亞銀行旅遊樂全保」都只是保障工業行動，罷工不屬保障範圍。18款旅遊保中，除藍十字外，美亞保險的「旅遊智易保」、富衛保險的「旅遊保險」、忠意保險的「旅遊綜合保險計劃」都是只保障工業行動或罷工其中一種。另泰加保險的「旅遊保險」在工業行動下會提供現金津貼，在罷工下則會提供額外費用，即因旅程延誤而引致的額外住宿及交通費用。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，工業行動通常是單一工會的行動，而且是有訴求，有預定計劃，「航空公司係可以解決到！」由於保險業一般視工業行動為商業糾紛，而保險未必保障單純因商業糾紛產生的延誤費用。

至於罷工，羅少雄則指罷工多屬無法控制、「全行全市一齊停課罷工」。他以法國黃背心運動為例，因當地居民不滿政府而突然爆發的示威抗議，屬無法避免的事件。是次華航事件，羅少雄認為責任在航空公司管理層，旅客應向航空公司索償。他又解釋，若旅客因為今次事件而延誤行程，部分旅遊保險都會按旅程延誤條款，向投保人提供現金津貼，呼籲旅客查看保險細則再作跟進。