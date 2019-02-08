【華航機師罷工】傳資方欲開放傳媒旁聽協商　觸怒工會提早行動

台灣中華航空機師醞釀多日，終於在今天（8日）清晨6時於松山、桃園和高雄等三座主要國際機場展開罷工，造成3000多名旅客行程受阻。 台灣《經濟日報》報道透露，這場罷工原本並不會這麼早啟動，按照先前約定昨天（7日）要到交通部進行勞資協商，但華航主張協商過程要全程開放傳媒旁聽採訪，把內容一一公諸於世，觸怒工會提早發動罷工機制。

華航機師啟動罷工，機師工會上午舉行記者會，理事長李信燕（中）重申五大訴求。（中央社提供）

據指出，華航去年與工會協商時，其內部有一方主管認為，機師在入行前都知道工作性質、薪資待遇和福利，簽訂的培訓合約亦都載明服務年期，但進入華航服務後，卻想要打翻合約，甚至批評那是不合理的工作條件，令人難以接受。

華航認為，除了機師事前都知道勞動條件和薪資待遇，華航的待遇亦較台灣其他航空公司為高，公司若有賺錢亦會加薪，並未虧待機師和員工；這次工會重啟罷工爭議，關鍵是21項調解議題，任何後續協商應仍以21項為範圍，工會方面不宜任意增加項目。

由於華航無法接受機師工會對內談判條件及對外宣傳的「極大差異」，包括協商中依然要求華航對酒測條件讓步，因而決定不排除公布談判細節，釐清訴求正當性以昭公信。

為讓外界了解「機師到底要甚麼，全部接受機師訴求將增加多少年營運成本」，華航要求原定昨天在交通部召開的多方會談，首次開放傳媒全程旁聽，由社會來公評。豈料仍在折衝過程中，機師工會就搶先在晚間發出聲明稿，指責華航資方誤導視聽，宣布清晨6時於3個機場發起罷工。

（台灣經濟日報）