馬鞍山戲院傳結業　曾上映電影《十年》　消息稱復活節後「裝修」

馬鞍山戲院為區內唯一一間戲院，一向備受街坊支持。日前有傳戲院即將結業，馬鞍山戲院內部員工回覆《香港01》查詢時未有否認消息，僅稱即將於復活節後裝修，但強調裝修後「一定有戲院」，相信對街坊無影響。 有消息指戲院會易手，馬鞍山戲院鮑文範回覆稱戲院租約將於今年底屆滿，會否獲續約仍是未知數，「呢啲都係業主話事，我哋都係負責管理咋。」 有居於馬鞍山多年的街坊稱，該戲院的戲票售價便宜，相信就算易手後難維持低廉價格，若結業將會感可惜。又有居於大埔的市民專程到馬鞍山戲院，認為它較沙田、粉嶺等區的戲院少人，可享受較舒適的環境。

於早上10時多，戲院門外有約20人等候買票。 （張嘉敏攝）

馬鞍山戲院老闆鮑文範回覆查詢時證實，戲院將於復活節後裝修，大概為期3個月。他稱決定為應業主要求，「都成十幾年冇裝修過，好多嘢都好舊。」不過他強調其後仍然是戲院，「會keep（維持）翻入面4個院，但啲櫈會拆過晒再裝。」

老闆鮑文範未正面回應戲院易手：都係業主話事

有指戲院將會易手，鮑文範稱戲院租約將於今年底屆滿，會否獲續約仍是未知數，「呢啲都係業主話事，我哋都係負責管理咋。」被問及是否涉及加租，他未有直接回應，僅稱「租金呢啲都係自己看著辦...你睇吓咁大間（九龍站）圓方戲院都係咁（倒閉）。」對於有街坊擔心日後戲票會加價，他相信不會有太大轉變，「不過我哋細公司就話可以想點想點，所以（票價）無太大限制。」他又稱明白街坊對戲院去留的關注，承諾「大家一定有戲睇」。

有別於一般戲院，馬鞍山戲院不但非以連鎖式經營，甚至不設網上購票，連查看電影場次亦須依靠戲院外張貼的時間表。於早上10時半、戲院正式開門前，已見有近20人排隊等候購票；而不時有街坊圍著電影時間表，查看各場次。

吳先生居於馬鞍山多年，認為戲院票價吸引。（張嘉敏攝）

戲院不設網上售票 街坊：試過早一日就去買

居於馬鞍山近20年的吳先生稱，因區內只得一間戲院，故多年來均選擇前往馬鞍山戲院看電影，「最近都要去到沙田。」他又大讚戲院的票價便宜，較其他連鎖戲院價格低，「以前睇早場30元就買到飛。」他稱，因戲院不設網上售票，故須提早到場，「試過早一日就去買。」他坦言若戲院結業將感可惜，認為就算易手後亦難以維持原來票價。

麥先生有聽聞戲院即將結業。（張嘉敏攝） 同樣居於馬鞍山的麥先生稱，於網上聽聞戲院結業，認為若屬實會感不捨。他稱戲院位置方便，加上價格便宜，吸引不少街坊光顧。

吳先生與女友均居於大埔，專程前來看戲。（張嘉敏攝） 鍾情馬鞍山戲院 因人流少 較舒適 居於大埔的吳先生與女友專程到馬鞍山戲院，他稱此為多年的習慣。鍾情於馬鞍山戲院，因其較少人，可有較舒適的環境觀賞電影，「沙田、粉嶺啲戲院都好逼。」

播具爭議金像電影《十年》35場

在1995年開業的馬鞍山戲院，原本有2間影院，各有400多個座位。2003年沙士一役，戲院生意都受影響，老闆鮑文範說決定大裝修，兩個影院分拆個4個，座位總數由800多個減至600多個。

說到近年，要數它放映具爭議的金像電影《十年》。起初《十年》在百老匯電影中心及UA戲院放映。在它們停放後，馬鞍山戲院獨立接力上映，最高峰期每日放映6場。《十年》放映了35日，戲院老闆鮑文範在2016年受訪時透露，有學校甚至致電戲院，希望多上映幾場。