政府預留2.5億作殘疾人士藝術發展基金　羅致光指3月底可接受申請

勞福局局長羅致光今（10日）以「初六拜年」為題撰寫網誌，他提及政府成立殘疾人士藝術發展基金，推廣殘疾人士參與文化藝術活動，並預留2.5億元作為資本用作投資，資助非牟利團體向他們提供或舉辦藝術項目，料基金可於今年3月下旬開始接受申請。

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片）

殘疾人士藝術發展基金3月下旬可接受申請

勞工及福利局局長羅致光今日（10日）以「初六拜年」為題撰寫網誌，向全港市民及一眾打工仔拜年。他指，政府為推廣殘疾人士參與文化藝術活動，成立殘疾人士藝術發展基金，並預留2.5億元作為資本用作投資，資助非牟利團體向殘疾人士提供或舉辦藝術項目，以及邀請具備發展殘疾人士藝術經驗的機構或團體提出資助申請，料基金可於今年3月下旬開始接受申請。

持續進修基金4月起提高基金資助上限至兩萬元

此外，政府已向持續進修基金額外再注資100億元，以配合實施一系列的優化措施。而優化措施將由今年4月1日起實施，過去曾申領資助的人士亦適用；措施包括提高基金資助上限，由現時每人1萬元增至兩萬元，而申請人的年齡上限亦由65歲改至70歲，以及擴大基金課程範疇至所有在資歷名冊登記的合資格課程等，鼓勵市民持續進修及自我增值。

樂齡及康復創科應用基金將於明年度起陸續發放​

另外，2017年《施政報告》宣布預留10億元成立樂齡及康復創科應用基金，基金已於去年底推出，料逾千個服務單位受惠，而首輪申請將於本月底截止，預計基金撥款主要會於2019-20年度起5年內陸續發放。

兒童發展基金、攜手扶弱基金及社區投資共享基金亦均獲政府資助，為受助人提供支援，羅致光指，不少人都說過類似「錢花出去才是自己的」的話，「基金有幾多結餘並不重要，只要用得其所，用完可以再申請額外撥款」，盼市民可善用上述基金，「應使得使」，以達致其政策目標。