漁護署將與食環署合作　於餵飼野豬黑點裝攝錄機　加強執法

本港近年不時發現有野豬在鬧市出沒，甚至到近民居的位置覓食；大嶼山近日更發生罕見的黃牛闖入超級巿場覓食事件。漁護署署長梁肇輝今日（10日）在無綫電視節目《講清講楚》受訪時指，流浪牛平常較少進入民居或超市，長遠而言漁護署的目標希望能減少牛隻數目，並將牛隻遷至郊區，又指署方已為500多隻牛絕育。 另外，去年有關野豬的投訴數目為740宗，雖然數目上升，惟署方未有整體確實的野豬數目。梁肇輝續指其中四成的投訴個案為有市民餵飼野豬，另外兩成為野豬到拉圾房附近覓食，署方未來或針對上述兩項投訴主因，制定相應的解決方法。

漁護署署長梁肇輝指，署方現時掌握三十多個餵飼野豬的黑點，未來將安裝攝錄機，並加強執法。（資料圖片）

梁肇輝指署方現時掌握三十多個餵飼野豬的黑點，未來將計劃與食環署合作，於黑點位置安裝攝錄機，又會增加野豬管理隊伍人手，加強執法，減少對市民造成滋擾。他續指，餵飼野豬與餵飼貓狗不同，餵飼野豬的方式為「周圍撒」飼料，可以用現行法例，即定額罰款（公眾地方潔淨罪行）條例》對餵飼者進行執法；惟他強調長遠而言，教育比執法更重要。

過去已為50多隻野豬注射避孕藥或進行絕育

就野豬的避孕藥而言，梁肇輝指過去漁護署已為五十多隻野豬注射避孕藥或進行絕育，預計於今年年底能看見成效，他續指署方又已將九十多隻野豬遷至效野公園，遠離民居。