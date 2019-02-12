【情人節】安全套避孕率只有……　醫生：女生應學習如何正確戴套

周四（14日）就是情人節，濃厚的節日氣氛下，不少情侶會有親密行為。而有機構早前抽驗市面上的安全套，發現有產品麻醉劑含量超標；有婦產科醫生指，使用有關的安全套亦有機會令女生下體受損。 除了避免使用不可靠的安全套牌子，醫生亦表示坊間對避孕套有不少謬誤，特別是安全套的避孕率僅82%，不少避孕失敗個案和戴錯套有關，建議女生亦應學習如何正確地戴上安全套，令安全套維持避孕效果。

陳少慧稱，長時間的性行為容易令女性陰部受損。（張浩維攝）

安全套若有致敏成份 口交時或致口腔不適

有生物科技公司早前抽驗安全套產品，今日（12日）公布結果。調查發現，有兩款安全套的急性毒含量超出標準近20倍及40倍。婦產科專科醫生陳少慧指，有不合格的安全套加上了局部麻醉劑苯坐卡因（Benzocaine），令使用者有更「持久」的效果。然而她提到，苯坐卡因除了有機會致敏，亦有機會令性行為的時間變長，女性的陰部容易因而受損。

除了在性交時使用或會致敏、不適，陳少慧稱若戴上有關的安全套進行口交時，亦會令對方的口腔及感覺有不適；建議若要進行口交，應使用成分單一、無特別口味的安全套，以免不適。

陳少慧稱，女生亦應學習如何正確戴上安全套。（張浩維攝） 未正確戴安全套 避孕成效打折扣 坊間一直流傳安全套的成功避孕率達98%，然而陳少慧表示，安全套實際的避孕率只有82%，98%是建基於能正確地使用安全套的基礎上。 她提到，坊間避孕謬誤多，不少男女更未必懂得正確戴上安全套，較常出現的問題如內外反轉後令安全套沾染後仍繼續使用、尺寸不適合等等，令避孕效果大大降低；她建議大家包括女生亦應學習如何正確地戴上安全套。

陳少慧又提醒，如果事後發現安全套出現破漏，應盡早服用緊急避孕丸（事後丸）。她解釋，事後丸的作用是用以推遲排卵時間，有需要時女性可在發生性行為後的120小時內服用，失敗率僅為2%；所以即使在外遊期間需要緊急避孕，仍有一定時間可以讓有需要的市民盡早求醫、領取事後丸，以免意外懷孕。

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