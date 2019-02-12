【情人節】兩款安全套不合格　急性毒含量超標近40倍(附安全名單)

情人節將至，浪漫氣氛下不少人都會藉此行魚水之歡；然而共赴巫山之時，除了要注意安全，亦要小心選購安全套！ 有機構抽查市面24款安全套作安全檢測，發現有兩款安全套的安全品質並不合格、有待改善。調查更發現，不合格樣本急性毒含量比同類型產品水平分別超標近20及40倍。不過，相關機構未有公布不合格樣本的品牌。

水中銀抽查市面24款安全套作安全檢測，發現有兩款安全套的安全品質並不合格、有待改善。（張浩維攝）

生物科技公司水中銀在2018年至2019年初從超級市場（一田、百佳、萬寧）、網上購物平台選購了九個品牌，共24款安全套作產品安全檢測，今（12日）公布檢測結果。

水中銀稱是次測試以專利魚胚胎生物測試技術進行，能為產品進行急性、慢性毒物檢測及成分篩查，結果將分為「卓越」、「合格」及「有待改善」三級。而檢測結果顯示，24款的安全套樣本中，20款屬評分最高「卓越」，2款僅為「合格」及2款為「有待改善」。

水中銀指，是次抽驗的採購過程主要以一打裝（12個裝）為主，而部分品牌型號因只出售10個或3個裝，因此整體樣本介乎3個至26個裝不等；24款的安全套樣本平均價格為12元一個，價格最低的是香港及中國品牌的安全套，為3.5元一個。而價格最高的則為31元一個的英國品牌安全套。

↓於急性、慢性毒檢測及成分篩選中表現理想的安全套名單↓

+ 16 + 15 + 14

調查：價格與安全無關

水中銀就價格及品質作出比較，發現兩款品質「有待改善」的安全套均屬於平均15.9元一個，屬於高價格水平的品牌；認為結果反映價格及安全性未有必然關係。

調查分析認為，部分安全套產品為求達致高度避孕效果、降低敏感度或帶來更大刺激感，額外添加殺精劑、麻醉劑、潤滑劑等成分。

陳少慧建議，消費者應選用安全可靠牌子的安全套。（張浩維攝）

婦產科醫生：額外添加化學物質或致敏

其中一款「有待改善」的安全套被驗出含有局部麻醉劑苯坐卡因（Benzocaine），主要用於延遲射精；水中銀首席執行官杜偉樑稱，已有文獻指其有強致敏性，而成分亦指有機會引起頭暈、心跳加速及呼吸困難等症狀，他建議如在使用產品時遇上上述情況，應立刻停用並諮詢醫生意見。

婦產科專科醫生陳少慧稱，臨床上經常有病人反映在接觸安全套後有痕癢不適的情況出現，認為有機會因接觸到具刺激性物質的安全套有關；建議應選用安全可靠牌子的安全套。

皮膚科醫生：敏感與刺激性有別

對於如何避免敏感，皮膚科專科醫生史泰祖接受《香港01》電話訪問時指，不清楚報告所指的殺精劑、麻醉劑或防腐劑，但他澄清「敏感」及「刺激性」是兩種不同的反應。他解釋：「很多時候大家濫用『敏感』這個用字，如果用家是對某一種化學成分『真敏感』時，無論用於任何身體部分都會過敏」，並不會單是生殖器官的皮膚較薄而出現過敏情況。

至於刺激性則是另一個慨念，史泰祖表示若安全套內含有如水楊酸等比較刺激的防腐劑時，「手腳皮膚比較厚又多死皮，自然反應就較細，如果其他部分的皮膚薄一點可能便會出現痕癢、紅腫、出疹等情況。」他指出，若果市民用乳膠製的手套過敏，理應使用乳膠安全套亦會過敏，「很多人對乳膠過敏是對橡膠生產過程添加的化學成分過敏，只要不用乳膠安全套就可以避免過敏情況發生。」