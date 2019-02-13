【校園天地】九龍城浸信會禧年（恩平）小學中國文化日

年近歲晚，到處都洋溢着濃厚的新年氣氛。本校於2019年1月29日舉辦了一年一度的「中國文化日」，除了藉此宣揚中國文化外，一眾學生和老師於當天都穿上漂亮的華服參加活動。當天早上的校園小草地，學生表現得興奮雀躍，爭相跟各老師們、家長們合照，來個美麗的回憶。

早會過後，雨天操場上傳來陣陣歡呼聲和打氣聲，原來正在舉行「蹴踘大挑戰」，經過老師簡單介紹蹴踘這種文化的由來後，接下來就是各班緊張刺激的對決。每一班都派出了他們最「醒神」的隊員迎戰，比賽時節奏緊張，場上的球員努力地組織攻勢，務求擊敗對手，而場邊的觀眾也落力地為班上的健兒們打氣。

蹴踘大挑戰於雨天操場舉行(九龍城浸信會禧年(恩平)小學圖片)

所謂「民以食為天」，中國人過新年特別喜歡製作賀年食品。本校也不例外，一眾老師及家長義工辛勞地為各級同學準備材料，於當天向同學親手示範製作「糖不甩」及「餃子」，「糖不甩」象徵團圓美滿，而「餃子」則取其新舊年交在子時的意思。看看！同學們都在用心製作屬於他們的食品，經過老師們和家長義工們的協助下，他們的「大作」完成了！同組同學們互相分享他們的成品，亦感謝老師們的努力。

轉眼間就來到了中國文化日的「重頭戲」——「霓裳麗影展新姿」catwalk show。本校每年皆舉辦此項活動，目的是讓一至三年級的學生們能夠穿上華服，在舞台上展示他們英姿煥發、雍容華貴的一面。讓我們來看看誰最具自信、誰的華服最漂亮！

全日多姿多采的中國文化日，令老師、學生、家長都樂而忘返，看見他們的笑臉，相信學生一定對本校的中國文化日留下深刻、美好的印象。

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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