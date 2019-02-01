【校園天地】九龍城浸信會禧年（恩平）小學 - 不一樣的校園義工

如何使到小學生的長者探訪做到更高質素? 打破單次性義工服務的淺層認識，讓服務對象感受到持續關懷是當中關鍵。九龍城浸信會禧年(恩平)小學致力於教導同學服務社群。本校公益少年團於本年十一月開始啟動了「禧恩康福童長匯」計劃，一年內邀請學生四次與中國基督教播道會康福堂白普理社區健康發展中心的長者接觸。

一改過往校園義工隊由老師統籌的情況，本年度以學生作為統籌，包括策劃每次探訪活動內容、司儀、遊戲，以至購買送給長者的禮物，學生為主力，老師為副手，並邀請家長及校友義工協助。透過一連串的活動，讓學生建立委身關懷的心志; 為長者提供持續的關心，藉此更能訓練學生的溝通能力。

二零一八年十一月，是本年度第一次探訪，二十多位同學一同聚集在長者中心，與長者玩遊戲、聊天、送禮物。遊戲主持、禮物購買一手由學生包辦。為了讓學生更清楚長者的需要，事前更安排同學與老人中心開會商討活動細節。

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不少探訪學生反映探訪最憂心是不懂和長者展開話題，因而學校為探訪同學準備探訪前工作坊，邀請社工教導同學與長者傾談時注意的地方。學校更準備了一本小冊子讓同學能把四次的活動所學記錄下來，成為長者和學生的回憶。第一次探訪時，小冊子更附有題目協助學生與長者展開話題，首次的主題便是:學生和長者的童年回憶食物。學生與長者都在探訪活動中得著很大的滿足感。不少同學更指出探訪長者改變了他們對老人家的固有形象，對老人家有更正面的印象。

二零一九年一月，是本年度第二次探訪。適逢農曆新年，這次擴大探訪規模，今次有四十多位同學、五十位長者參與。新年將近，今次主題定為「農曆新年同慶賀」，內容有遊戲、唱賀年歌、大抽獎、福袋派發和拍攝園地。活動同樣是主力由學生籌備，與上次探訪不同的是，同學們更用心製作禮物，配合學校的資訊科技發展，使用鐳射切割打印技術，自行製作揮春送予老人家，揮春上更印有學校的縮寫:HNYP。老人家收到禮物均十分開心。

本年度還有兩次探訪活動，長者與學生均急不及待參與下次的活動。第四次的活動更準備離開中心，讓學生與長者有一個街市買餸約會。期望學生能透過一連串的探訪活動，除了培養服務社群的心志，也能學懂與家中的長者溝通，從而令社會和家庭兩者均能得益。

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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