【校園天地】九龍城浸信會禧年(恩平)小學　創意夢樂園科技學習日

為透過課堂以外的活動，利用有趣的方法推展STEM教育，本校於一月廿一日舉辦了＜創意夢樂園＞科技學習日。學生透過製作科技小玩意之工作坊及參加攤位遊戲，認識有關科學（S）、科技（T）、工程（E）、數學（M）等知識之日常應用。

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本校邀請陳謝天博士到校教授工作坊，同學透過製作科技小玩意，例如：磁力車、電風扇、氣壓機械夾、機械人及手搖發電機等，學習並從中強化他們綜合和應用知識與技能的能力，以及培養他們的創造力和解難能力。在過程中，更能培養學生對科學的正確價值觀、探究精神和學習態度！

此外，為了使學生從傳統課外活動跳出來，讓他們有其他的學習經歷，本校特意在當天擺設科技攤位遊戲，同學透過攤位遊戲，將跨學科知識活學活用，也可以輕鬆愉快地獲取不同的經驗。這不但可以寓學習於遊戲，也可以從中學習成長。

於＜創意夢樂園＞科技學習日中，無論老師或學生，都享受着歡樂的學習氣氛，而其背後更包含着重要的教育意義呢！

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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