【校園天地】九龍城浸信會禧年（恩平）小學　親子創科體藝同樂日

「爸爸，加油！」「媽媽，接住呀！」未踏進禮堂，在門口已聽到此起彼落的歡笑聲和打氣聲，原來一班小一學生和家長正進行親子競技賽。鄰近的創科室內，一對對小一親子埋頭苦幹，利用電腦軟件繪圖，再以雷射切割機製作出獨一無二的雷射打印小夜燈。為何校園到處充滿小一學生和家長的歡笑聲？原來今天是禧年（恩平）小學的「小一親子創科體藝同樂日」。

為鼓勵學生從小培養對父母感恩之心，促進親子關係，本校聯同家長教師會於2019年1月25日舉辦「小一親子創科體藝同樂日」。希望通過親子活動，讓家長與子女更親近，多參與學校活動，對學校各方面有更多了解，達到家校攜手合作，共同教育孩子的目標。活動當天，小一家長踴躍參與，三小時的活動中到不同地方參與活動，與孩子在遊戲活動中，一起分享箇中的歡樂。

禮堂內，一班家長和學生先進行親子熱身活動，然後分組進行比賽，一起玩「二人三足」、拋豆袋等遊戲，場面一下子熱鬧起來。家長們都大顯身手，使出渾身解數，與孩子一起進行競技。比賽完結後，學生都很捨不得，還嚷着想要和爸爸媽媽一起上體育課。

本校重視學生的全人發展，體育之外，美學教育怎能少？當天，視藝室變成「七彩藝術坊」，學生與家長齊齊「動手做」，製作七彩沙樽、收縮膠匙扣和創意筆筒。同學們發揮創意，利用不同材料，與家長一起在筆筒上拼湊出美麗的作品。眼看着烤爐中遇熱收縮的膠畫，同學們都嘖嘖稱奇！

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「老師，原來我們學校有一部雷射打印機！」一個小一學生興奮地對筆者說。原來他們剛剛在一樓創科室參與「雷射切割工作坊」。在老師和學生義工的指導下，利用電腦軟件設計圖案，再以雷射切割機在阿加力膠上刻製圖案，製作出獨一無二的雷射小夜燈。不少家長是第一次嘗試，表現興奮。

步上四樓，一陣甜甜的牛油香飄來，原來一班「禧恩小廚神」（小一學生）和家長正製作美味的曲奇餅和「生果串串」。平日在家裏負責吃的同學，很多都是第一次嘗試下廚，從製麵團、壓麵團、蓋模至送進烤爐，眼見食物逐漸成型，非常有滿足感。

餅乾出爐了！同學們恨不得把全部餅乾放進肚子，為何桌上還餘下那麼多？原來，他們等待餅乾放涼後，把它們放進小袋子，並親自填寫心意卡，送給班主任及科任老師，以表感恩。

三小時的活動很快過去，無論學生、家長或老師，都享受着歡樂的時光呢！

（內容由九龍城浸信會禧年(恩平)小學提供）

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