【禁電子煙】業界嘆開年飯變告別會　修例存變數　誰笑到最後？　

禁電子煙與否商討多年，正反雙方爭持不下。食物及衞生局去年6月曾提出規管電子煙，變相令電子煙合法化，特首林鄭月娥亦曾在立法會答問大會稱電子煙危害較少（Less Harmful）。然而，全面封殺電子煙的聲音越來越大，醫學界、教育界更聯手反對。 林鄭月娥在去年10月施政報告突然宣布全面禁止電子煙，聲言保護青少年健康為首要。如今法例草案終提交至立法會，反吸煙人士「先贏一仗」。 惟修例草案仍需經過三讀通過才正式立法，零售界立法會議員邵家輝揚言「一定會投反對票」。被問到會否走到拉布一步，他說「再諗吓先」。香港電子煙協會主席陳民輝指，業界有信心草案不會獲得通過。全面禁電子煙是否成真，仍然存在變數。

政府今日提交《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》文件至立法會。(資料圖片)

政府今日（13日）提交《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》到立法會，草案提到禁止所有另類吸煙產品入口，包括加熱煙、電子煙及草本煙，同時亦包括當中的煙彈、加熱器及煙油都受規管。食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢，以「另類吸煙產品」形容電子煙及加熱煙等新型煙草產品，避免出現法律漏洞。

擔心條例有漏洞 增加當局執法難度

煙民只管有另類吸煙產品而非售賣並不違法。「禁電子煙大聯盟」成員之一的香港病人政策連線主席林志釉擔心有法律漏洞，稱因若有人從網上途徑購買電子煙並成功入境，即使之後在買家身上搜出大量電子煙，如無法證實他有售賣等行為或意圖，當局都難以執法。

醫學會副會長林哲玄指等待立法時的心情提心吊膽。（資料圖片／林若勤攝） 醫學會副會長林哲玄則認為指，修例建議合適，減少電子煙、加熱煙對青少年的「誘惑」。他認為電子煙或可走私入港，但相信有判監罰則已加強阻嚇。 被問到「成功爭取」，他指仍需等待立法，心情更為提心吊膽，「這完全是民生問題，毫無政治，不希望因為個人或商業利益而做不到。」他期望立法後青年吸食電子煙的問題可改善，「不要像傳統煙、酒一樣，未夠秤時就不食，夠秤就狂隊。」

一直力抗電子煙的香港大學公共衞生學院副教授何世賢亦贊成政府提出草案，明言雖不可完全禁絕有關產品流入本港，但已大大減低便利性，助改善青年吸食問題。

教育界立法會議員葉建源指傳統煙已落地生根，難以禁絕，稱整體是支持全禁電子煙草案。（資料圖片／林若勤攝） 教育界立法會議員葉建源指傳統煙已落地生根，難以禁絕，未來仍可透過稅項、年齡限制、禁煙廣告等去限制。他指仍需看修例細節，但整體是支持全禁電子煙草案。 家庭與學校合作事宜委員會主席湯修齊及全港18區家長教師會聯會發新聞稿，指歡迎草案，呼籲立法會議員本着良心，為市民健康着想，及為本港公營醫療系統減輕壓力，盡快通過草案。

電子煙業界「開年飯變告別會」

有人歡喜有人愁，煙草事務協會發言人胡易梅直斥政府「打茅波」，認為政府漠視商界、零售界、生產商的意見，未經公眾諮詢，將去年6月立法會衞生事務委員會的其中一次會議收到的意見書當成政府已經作公眾諮詢，並提交立法是有違「程序公義」。

電子煙業界原於明日（年初十）食開年飯，香港電子煙協會主席陳民輝戲謔，開年飯或變告別會，他表示自政府於施政報告宣布全面禁止電子煙，已經有一成半的電子煙商舖結業，相信新年後有更多行家會考慮結業。但陳民輝強調自己會堅持到最後一刻，直至爭取到一個權益、一個選擇權。

立法會議員邵家輝直言，審議草案修訂時「一定會投反對票」，斥草案「非常唔公道」，強調本港不應以「民粹」方法運作。他強調希望香港人健康當然沒有人反對，但要平衡自由及選擇權。被問到會否在議會「拉布」，他則表示「諗吓先」。

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煙草商菲利普莫里斯亞洲對政府修例感失望

生產加熱煙的煙草商菲利普莫里斯亞洲（Philip Morris）回覆指，對港府只基於一方聲音而修例禁止所有香煙替代產品感到非常失望。他們指修例建議完全漠視了國際上證明了這些產品的危害較傳統煙低的科學證據，強調已有不少已發展國家已可購買及使用非燃燒煙草產品（即加熱煙）。

Philip Morris又指，香港仍有約60萬名吸煙人士，而修例建議禁止電子煙及加熱煙草產品實同時影響非吸煙人士，因吸煙人士將只能選擇最為有害的選項：傳統香煙，令他們繼續蒙受香煙煙霧的危害。他們稱香港政府應認真檢視有關香煙替代產品的科學證據，繼而訂立理性的規管方案。