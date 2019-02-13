觀龍樓縱火案死因研訊　許姓鄰居被指曾稱：新移民母女不應住單位

西環觀龍樓3年前的縱火案中4人慘死，死因庭今（13日）就4人的死因展開研訊，房協職員作供時透露，居於一家三口對面的許姓鄰居，曾投訴未有孩子發出的噪音，又指覺得剛從內地申請得來香港的母女不應住在該屋邨單位，故覺許有點歧視新移民，但職員稱房協沒能力禁止居民居住。在事件中失去兒子、媳婦及孫女的母親聽畢哭稱：「一家6口一夜之間冇咗3個……情願我兩公婆走，好過啲後生走。」

男死者黃志強的母親李雪坤庭上哭稱，一夜內失去三名親人。（林樂兒攝）

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火警發生於2016年7月16日凌晨一時許，4名死者均居住在觀龍樓D座13樓，分包括獨居的男住客許偉忠（63歲）、住對面單位的黃志强（26歲）、其妻吳倩欣（25歲）、二人的女兒黃依琳（3歲）。除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

許曾稱想退單位後又改變

案發時處理觀龍樓事務的房協職員關衛國稱，他由2015年接手D座，同年11月首次接到許偉忠投訴對面單位有小朋友吵鬧。其後，許稱朋友有地方讓他住，想退單位，及取了終止租約的表格。關指，他曾主動問許要否調遷，但許拒絕，又透露許曾表示不想傷害對面的住戶。不過，許不久後改變主意，要求繼續住在觀龍樓。

保安稱覺許歧視新移民

至於噪音投訴，關就在該層設簽到簿，著保安每隔4小時巡查時記下有無噪音。他覺得許有精神問題，故有提醒住對面的黃母小心，有事就報警。關指自黃氏的單位傳出小朋友聲，但音量正常，而他亦有向許表達此事，許表現客氣。關說，許認為鄰戶的新來港母女不應在此居住，覺得許歧視新移民。

房協無能力禁止住客居住

死者黃志强的胞弟黃志成就質疑，關有無考慮許的精神狀況是否適宜居於該處；既然知道他歧視新移民，卻不諮詢他們。關則回應他亦很憤怒，因許破壞了一個家庭。他續謂，房協沒有能力禁止居住，指「房署可能仲好啲，有房屋署條例。」他認為醫生應強制治療精神病人，不要隨便寫轉介信交由其他地方處理。

觀龍樓縱火案中證人蕭哲，居於死者許偉忠樓上，他稱交往中覺許是講理的人。（林樂兒攝）

黃母哭訴一夜間失3名親人

黃母李雪坤質問房協為何讓許住在升降機旁的單位，而不安排他住在稍靜的地方。她哭訴：「一家6口一夜之間冇咗3個」，房協一句問候也沒有，她與社工傾訴後才有職員探訪一次。她又泣道孫女才3歲半，長子才剛出身。

樓上住客稱不覺許精神異常

於許偉忠樓上單位居住的蕭哲則供稱，許會在樓下大聲說粗口，亦曾以砧板拍門投訴他夜晚搬動傢私。蕭因此扔掉坐椅及鋪了地墊，他開門向許展示後，對方表示明白。他不覺得許有精神異常，只認為他脾氣暴躁。蕭又在庭外形容，許是講道理的人，兩人偶然會聊天，談論時事。

研訊明續。

案件編號：CCDI-569-572/2016(LW)