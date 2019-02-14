施麗珊稱各方對新移民誤解大　質疑醫生本應不知病者是否新移民

冬季流感肆虐，上月底公立醫院的使用情況屢出現「逼爆」情況，屯門醫院心臟專科醫生黃任匡曾直言醫院的單程證病人愈來愈多，令醫院「逼爆」，是人口政策問題。 公民黨立法會議員楊岳橋早前在立法會提出討論「檢討單程證政策」的議案，惟因缺席導致議案不獲處理。香港社區組織協會幹事施麗珊稱，可以理性討論，但認為各方對新移民的看法與事實差距較大，難以討論及解決實際問題；又呼籲政府及醫院應提供更多數據。

施麗珊稱各方對新移民的看法與事實差距較大，難以討論及解決實際問題。（資源圖片/余俊亮攝）

施麗珊今日(14日)在電台節目上稱，認為可以理性討論持單程證的新來港人士，但在閱覽楊岳橋在立法會提出的議案時發現當中的措辭令人驚訝，當中指出新移民對教育、醫療造成重大負擔，質疑當中的數字從何而來。

早前有醫生向傳媒透露接觸的病人大多都是內地新移民，「身份證R字頭」。施麗珊反駁，自己有朋友在醫院工作，稱醫生本應不知道病者是否新移民，又直言「醫護人員注重（身份證）R唔R真係好神奇。」她稱，各方對新移民的看法與事實差距較大，難以討論及解決實際問題。

施麗珊又指，現時的中港婚姻在不同階層都有，並非20多年前以基層為主的情況，批評坊間「10個有9個拎綜援」的說法太誇張，呼籲政府及醫院應提供更多數據。

楊岳橋促檢討單程證配額政策

楊岳橋在節目中回應指，作為政府應了解分配的資源「分咗畀咩人」，稱服務香港的新移民的確是要尊重，但任何新增的香港人口，政府都要考慮、照顧他們的生活狀況，「幾服務香港、幾努力都會用到香港資源。」他直言自香港回歸後都仍是150個單程證名額，政府應考慮檢討有關的政策。