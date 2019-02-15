青年工作離地？ 劉鳴煒：背景好、有心做　做得好過基層出身嘅人

青年發展委員會副主席劉鳴煒，今（15日）出席一中學論壇，大談青年工作。 論壇上短短約半小時，劉鳴煒已先後被家長及學生問到其背景問題。劉鳴煒直言，不論負責青年工作的人背景如何，「有無心聆聽更重要」；他指，「背景好，有心聆聽、有心做嘢，隨時好過基層出身，但無心聆聽、無興趣做（嘅人）。」

劉鳴煒今（15日）到將軍澳一中學出席論壇，討論青年及生涯規劃的問題。（林若勤攝）

身兼青年發展委員會副主席、華人置業主席的劉鳴煒今（15日）下午到將軍澳一中學，出席以「青年工作邊離地？」為主題的講座，再次與學生討論青年工作的問題。

自言中五曾只考獲C+、B-成績 只因父母無施壓

劉鳴煒在論壇上提到，自己過去在中五會考後成績一直十分差，「中五後讀書係攞啲C+、B-嘅成績，而點解會搞成咁呢當時，正正係因為父母由細到大都無畀壓力。」即使成績不如人意，他指直至家母確診患上癌症，成績才急起直追，後來亦才能到國外留學。

劉鳴煒大談讀大學時面對的家庭壓力。（林若勤攝）

作為富豪劉鑾雄之子，劉鳴煒在問答環節中兩度再被問到家庭背景的問題。有家長問到，出身於身世顯赫的家族，劉鳴煒如何面對家庭壓力。他回應指，在大學的同輩讀完學士課程後都隨即回港繼承家庭生意，但自己就固執地在英國居住九年。他提到當時家庭當然亦希望他回港，但他認為在英國居住一段時間有助未來在香港營商；他引申指出，如何承受外來的壓力，其實視乎個人能力及與其他人的溝通。

他又提及，不論負責青年工作的人背景如何，「有無心聆聽更重要」。直言「背景好，有心聆聽、有心做嘢，隨時好過基層出身，但無心聆聽，無興趣做（嘅人）」言談間，似為一直針對他背景的言論平反。

政府應不斷更新對青年人的認識

從事青年工作已達四年的劉鳴煒，稱曾超過700次與學生交流，直言「大小聲音都聽過晒，但聽一次、或聽晒都唔係好夠。」早已明言在40歲退下火線的他，寄語政府日後要不斷更新對青年人的認識，稱「如果三個月無(了解)，真係好唔同，唔不斷去做（更新）會outdate（過時）。」他又建議，政府應多了解中六學生的出路困難。

曾擔任青發會前身、前青年事務委員會主席的劉鳴煒，擔任公職後多次了解社會各階層意見，惟屢次因個人身份被多番質疑其代表性；其中最為人所知的言論，包括他自爆曾經在10歲收到父母所送的10萬元禮物，以及「睇少啲戲、去少啲日本」的「儲錢買樓論」等。