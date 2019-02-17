機電業機遇多　可參與大型基建　張建宗撰網誌鼓勵青年入行

政務司司長張建宗今(17日)撰寫網誌指，機電業機遇處處，行業前景非常樂觀，全港機電學徒總數，由以往約1,900人，逐步上升至近年約2,500人，增幅超過3成。他又指，有工程師從學徒做起，努力進修後，短短10多年間，已獲晉升，月入超過5萬，更有份參與近年主要基建發展項目，他樂見青年人勇於實踐夢想，亦指港府積極培育機電人才，下月亦會舉辦「機電業博覽2019」，招募有志入行青年。

張建宗指，機電業機遇處處，行業前景非常樂觀，全港機電學徒總數，由以往約1 900人，逐步上升至近年約2500人，增幅超過3成。(政務司司長網誌圖片)

張建宗於網誌指，雖然有人認為「工字不出頭」，但事實上機電業遍佈香港每個角落，行業前景非常樂觀，基建方面，近10年有多個大型基建相繼完工，包括港珠澳大橋、高鐵香港段、兒童醫院等，機電設施所佔比重一般約為3成。機電業亦推動香港未來創科發展，截至去年11月底，政府創新科技基金共批出逾9,000個創科項目，總值超過151億元，其中機電與資訊科技項目佔總數約4成，總值逾60億元。

他引述職業訓練局2017年機電工程業人力調查報告，從事機電工程行業的機電工程僱員共有6.6萬人，各技能等級的機電工程空缺數目共有2,892個，空缺率介乎4%7%不等。

機電署設「互動學習中心」 讓學員練習工序

他又指，政府已及早準備，避免人才荒，包括透過創新科技，讓青年人產生興趣，機電工程署已聯同業界成立「香港機電業推廣工作小組」，合力推廣機電業及培育機電人才，署方近日更開設「互動學習中心」，設置有多個虛擬實境（Virtual Reality）訓練模擬器和全息影像及三維投影（Hologram）訓練設施，讓學員可在安全環境之下，練習機電設備相關工序。

工作小組亦於下月(3月8日)在職業訓練局葵涌大樓舉辦「機電業博覽2019」，他鼓勵青年人到場參觀，探索機電前程。