調查：自資大專院校反性騷擾政策「肥佬」　整體達標49.2%遜八大

新婦女協進會今日（17日）公布「反性騷擾政策檢視清單—大專院校研究報告」，結果顯示八大以外的自資大專院校反性騷擾政策的整體達標率僅為49.2%，較8大的79.2%大幅減少30個百分點。
新婦女協進會在2018年5月至11月，進行以36項的檢視清單（Checklist）審視及比較各大專院校的反性騷擾書面政策，檢視清單內容包括政策制定、政策內容、投信程序，以及政策施行。
調查對象包括8所由大學教資會撥款資助的院校，即港大、中大、科大、理大、城大、浸大等，以及34所自資院校；其中只有10間自資院校完成檢視清單。
投訴程序相差超過30個百分點
自資院校的反性騷擾政策整體達標率為49.2%，較八大的79.2%低30個百分點。就政策制定而言，八大的達標率為85.9%，自資院校為68%；八大在政策內容的達標率為65.0%，自資院校為37.0%。
在投訴程序方面，八大的達標率為82.7%，自資院校為49.2%；八大在政策施行的達標率為87.5%，自資院校僅38.0%，相差近50個百分點。
平等機會委員會早前公布「本港大學生性騷擾調查研究」結果，發現有23%的大學生，在調查前一年內曾受到性騷擾。（資料圖片/鄧穎琳攝）
新婦女協進會指，在10間完成檢視清單的自資院校中，只有2間容許以口述作正式投訴，3間可透過互聯網查閱反性騷擾政策。另外，10間自資院校中，只有1間在反性騷擾政策內註明處理投訴、提供資訊及意見的負責人的姓名，及其聯絡資訊。
自資院校須提高保障投訴人意識
新婦女協進會計劃統籌戴綺蓮認為，所有學校應制定反性騷擾政策，並可參考清單改善政策。
她續指，院校可全面檢視政策各個環節，進行諮詢和修改。她強調自資院校必須提高保障投訴人的意識，如重點檢視現存政策向受影響人士是否提供足夠的協助和保障，並作出改善。
戴綺蓮促請自資院校應進快設立專責人員處理性騷擾和投訴、實行雙語政策及將政策上載至互聯網；政策內亦必須清楚訂明涵蓋同性間的性騷擾，並建議平機會制定《性別歧視條例教育實務守則》。