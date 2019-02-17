調查：自資大專院校反性騷擾政策「肥佬」　整體達標49.2%遜八大

新婦女協進會今日（17日）公布「反性騷擾政策檢視清單—大專院校研究報告」，結果顯示八大以外的自資大專院校反性騷擾政策的整體達標率僅為49.2%，較8大的79.2%大幅減少30個百分點。

新婦女協進會在2018年5月至11月，進行以36項的檢視清單（Checklist）審視及比較各大專院校的反性騷擾書面政策，檢視清單內容包括政策制定、政策內容、投信程序，以及政策施行。

調查對象包括8所由大學教資會撥款資助的院校，即港大、中大、科大、理大、城大、浸大等，以及34所自資院校；其中只有10間自資院校完成檢視清單。

投訴程序相差超過30個百分點

自資院校的反性騷擾政策整體達標率為49.2%，較八大的79.2%低30個百分點。就政策制定而言，八大的達標率為85.9%，自資院校為68%；八大在政策內容的達標率為65.0%，自資院校為37.0%。

在投訴程序方面，八大的達標率為82.7%，自資院校為49.2%；八大在政策施行的達標率為87.5%，自資院校僅38.0%，相差近50個百分點。