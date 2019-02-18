循道中小學校監盧龍光涉性騷擾被停職　學校網頁顯示已除名

《明報》今日（18日）報道，基督教循道衛理聯合教會轄下多間中小學校監盧龍光牧師，早前被投訴涉及性騷擾一間學校的女職員。循道其後成立調查小組，上月裁定性騷擾指控成立，並停止盧龍光在教會學校教育部的職位。 盧龍光原為循道學校、炮台山循道衛理中學校監，根據兩校網頁資料，校監一欄顯示為「待定」。 循道衛理聯合教會回覆《香港01》查詢時證實曾接獲一宗性騷擾投訴，惟教會以投訴雙方同意保密，未有再就投訴內容作回應。教育局則指，沒有收到涉及該兩所學校的性騷擾投訴，將向學校了解。

炮台山循道衛理中學網頁資料顯示，校監一職為「待定」。（網頁截圖）

報道引述循道的調查文件，指盧龍光與一名學校女職員在灣仔衛斯理大樓見面，其間涉嫌性騷擾女職員，包括拖手、多次摸臉、掃背及正面熊抱。女職員其後向所屬學校校長講述事件，曾考慮報警處理，惟校長以「擔心教會聲譽」及「要保護學校和教會」為由，欲低調處理；女職員隨後按建議將事件交教會處理。

循道成立5人調查小組，盧龍光在調查會面期間否認性騷擾，承認行為不恰當，並解釋兩人是朋友關係，「我以為跟（女職員）已經很熟…..似是我個女。」惟《明報》向盧查詢事件時，他則表示：「唔同意有呢樣嘢。」

直至上月，小組一致裁決性騷擾指控成立，撤銷盧龍光在循道轄下中小學的校監職務。

循道學校2018年9月的教職員合照中，仍可見盧龍光（前排右起第十一）列席。（學校網頁圖片）

循道學校2018年9月的教職員合照中，仍可見盧龍光（前排右起第十一）列席。惟盧龍光已是前任校監。（學校網頁圖片）

根據2018年的《小學概覽》及《中學概覽》，盧龍光為循道學校、炮台山循道衛理中學、沙田循道衞理中學校監。根據前兩間學校的網頁資料，校監一欄目前顯示為「待定」；循道學校的教職員合照中，則顯示盧龍光為前任校監。

盧龍光為基督教循道衛理聯合教會前會長，現任香港中文大學崇基學院神學院客座教授、名譽高級研究員，以及香港基督教協進會總幹事。

根據循道網頁，盧龍光曾於2017年6月4日以「香港是否中國？」為題撰寫靈音，當中批評：「九七回歸這二十年，北京政府承諾的『一國兩制，高度自治，港人治港』的方針不斷變質，以一國壓兩制，明目張膽干預香港的自治，近日更以『老爸』對『兒子』的態度教訓港人，卻不以德、以理、以誠信令『兒子』信服，以致大批九七後才成長的年青人對北京政府反感，抗拒。」

盧龍光為現任中大崇基學院神學院客座教授，以及香港基督教協進會總幹事。（炮台山循道衛理中學網頁）

辦學團體：曾接一宗性騷擾投訴 惟雙方願保密跟進內容 故不作回應

涉事學校的辦學團體循道衛理聯合教會回應《香港01》查詢時證實，於去年底接獲一宗有關性騷擾的投訴，在收到投訴後即成立小組跟進。惟會方續指，投訴者與被投訴者均接納小組的處理，並意願將跟進內容及結果保密，會方以尊重當事人的意願為由，不作進一步回應。

教育局：無收到相關性騷擾投訴 學校有責任確保校園沒有性騷擾

至於教育局發言人回覆《香港01》查詢時指，沒有收到涉及該兩所學校的性騷擾投訴，局方會與學校了解有關情況及提供所需協助。

局方發言人指，一直採取各種措施助學校締造一個沒有性騷擾的工作及學習環境，包括和平等機會委員會（平機會）共同為學校提供指引、舉辦簡介會等，而學校有責任確保所有人（包括學生及教職員）能夠在一個沒有性騷擾的安全環境下學習或工作。局方亦建議學校採取合理可行的措施，包括以書面形式制定學校政策以消除性騷擾、設立一套完善的處理性騷擾投訴及支援機制，以及透過教育及培訓締造性別平等和尊重他人的校園文化，以預防性騷擾的發生。

發言人又在聲明中提到，若學校接獲有關性騷擾的投訴， 可根據所訂立的校本政策處理投訴並作出專業判斷和決定，尋求適切支援，如諮詢平機會或其他相關機構（如警方）的意見。投訴人亦可根據事件的嚴重性向相關的部門或機構尋求協助。如教育局獲悉校內發生性騷擾事件，局方會向學校了解有關情況，確保校方已作適當的跟進。此外，任何人士都可以就校園內被性騷擾的事件向教育局求助或投訴。