黃錦星：紅花嶺劃為新郊野公園　法定過程需兩年　佔地約500公頃

政府正籌劃紅花嶺郊野公園，環境局局長黃錦星今日(15日)表示，新的紅花嶺郊野公園面積約五百公頃，能保育當地生態環境及提升郊遊價值，預計法定過程需時約兩年。

黃錦星表示，籌備中的紅花嶺郊野公園，法定過程需時大約兩年完成。(資料圖片)

春夏漫山紅色野杜鵑 故名「紅花嶺」

據黃錦星網誌介紹，紅花嶺位近沙頭角，高度海拔492米，是北區最高的山峰之一。逢春夏季節，漫山紅色野杜鵑花開，因而得名「紅花嶺」。又相傳山中草坡常見雀科及鴝科等小型鳥類出沒，英文地名為Robin’s Nest，故又稱「麻雀嶺」。

黃錦星今日出席一個公開活動時表示，在籌劃紅花嶺郊野公園時，政府部門會與附近村落聯繫，希望在郊野公園內外都能支持更佳生態旅遊及保育價值；加上該處有很豐盛的生態環境及歷史文化遺跡，當局在規劃設計時需兼顧多方面保育及平衡。



被問到郊野公園發展與保育之間的衝突，他指，政府過去幾年已將一些原來不包括在內的土地納入郊野公園範圍，如西貢大浪西灣，令到本港郊野公園面積增加了50公頃。他又提到，土地供應專責小組聆聽市民意見，有待小組稍後發表報告。