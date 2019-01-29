【沙中線】紅磡站鑿檢期間驚現工字鐵　路政署無公布　港鐵無解釋

沙中線紅磡站獨立調查委員會踏入尾聲，今日（29日）為結案陳詞階段最後一日。代表中科的大律師蘇信恩於結案陳詞期間，大爆路政署去年12月28日發信予港鐵，發現東西層板底部有空隙以及發現工字鐵，惟港鐵至今一直未就事件作出任何回應。

據了解，路政署轄下的鐵路拓展署職員於2018年12月，三次在工地巡查期間，發現東西走廊層板底部存有空隙及一條工字鐵未拆卸，故要求港鐵解釋事件發生的原因，以及交待工字鐵未移除，會否進一步影響結構的完整性，惟港鐵至今一直未有任何回應。

相關發現路政署至今未有公布。

《香港01》獲得一張沙中線紅磡站開鑿時，發現工字鐵的相片。

或涉未按圖則施工

資深土木工程師倪學仁表示，倘目前階段，工地仍發現有工字鐵，即代表施工或未按照圖則。他解釋，工字鐵是用作臨時支撐，故工人應在紮鋼筋時、落石屎前取走所有工字鐵。惟現時仍發現工字鐵，反映施工或比原本排列少了鋼筋及混凝土。加上涉事位置為底部結構，鋼筋應連接樓板，倘鋼筋少了，所能發揮的拉力亦會相對減少，因而影響結構完整性及安全。

《香港01》正向路政署及港鐵查詢事宜。

沙中線聆訊結案陳詞：

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沙中線聆訊回顧系列：

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系列之二 東面連續牆被擅改 港鐵資料出錯致地震