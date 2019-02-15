【港珠澳大橋】路政署認未積極跟進遲交RISC　將加強監察突擊檢查

港珠澳大橋香港接線工程被揭發承建商「中國建築」遲交逾一萬份檢查及測量申請（RISC）表格，佔總表格數量28%。 立法會交通事務委員會今（15日）召開會議討論相關事宜。工聯會立法會議員陸頌雄於會上追問，承建商遲交大量表格的原因。路政署署長陳派明解釋，承建商「中國建築」以及工程顧問「奧雅納」（Arup）曾透露地盤因工序緊急未有提交表格，但強調有監督工序。陳派明承認，路政署知悉事件時未有主動跟進，日後會作檢討及改善。 運輸及房屋局局長陳帆表示，政府會研究加強監察RISC表格提交情況，並要求工程顧問定期向路政署報告，路政署亦會進行突擊檢查及抽樣巡查。

運房局局長陳帆（左二）及運輸署署長陳派明（右一）今（15日）出席立法會會議，交代港珠澳大橋工程遲交RISC表格事宜。（余俊亮攝）

陳派明進一步解釋，RISC表格有一定重要性，承認Arup容許承建商未有提交RISC表格便進入下一工序，表現不理想，惟重申Arup有監督施工工序，又指提交表格只是工務工程監督的其中一環，其餘的程序包括驗收及測試，Arup有依照系統實施。

民主黨立法會議員尹兆堅其後炮轟，倘工程顧問未有依足程序進行及未能如期提交RISC表格，政府如何確保工程安全。他續指，路政署早於2016年知悉事件，惟2017年仍出席立法會會議申請相關撥款，「2018年知道大量表格唔見左，有豆腐渣可能性存在，你10月仲叫習近平開幕，離唔離譜少少啊你」。陳派明承認路政署當時敏感度不足，應積極跟進情況。

林卓延斥政府委聘的獨立審查顧問「運基顧問」監督沙中線工程一團糟，質疑運基審核港珠澳大橋工程的效用。（余俊亮攝）

民主黨立法會議員林卓延指出，政府委聘的獨立審查顧問「運基顧問」，有份參與監督港鐵沙中線工程，形容運基監督「一團糟、情況荒謬」，質疑他們審查港珠澳大橋工程遲交RISC表格結果未能令人滿意。他又批評，港鐵沙中線工程去年12月發現缺失大量RISC表格，短時間內便向公眾交代，惟港珠澳大橋工程遲交RISC表格則一直未有公布，直至傳媒揭發事件，斥「係咪隱瞞事件」。

陳帆表示，港鐵沙中線缺失RISC表格，沒有任何相片資料佐證，根本未能確認實際施工情況；而港珠澳大橋遲交RISC表格，政府有責任做初步核證，發現有足夠的工地日誌、照片及電腦資料等，確認工序設計，強調「唔好將兩樣嘢混為一談」。

陳帆表示，因應事件發生會進行全面檢討，路政署亦會進行突擊檢查及抽樣巡查安排，加強監察工程顧問及審核RISC表格的提交情況，避免日後發生類似事件。陳派明亦指，倘當局能在當時主動跟進，會有助改善情況，故會作出檢討及改善。

運房局向立法會提交文件，交代港珠澳大橋香港接線工程，承建商「中國建築」遲交RISC Form共有14,839份。（資料圖片）

港珠澳大橋香港接線工程觀景山至香港口岸段（合約編號 HY/2011/03）於2012年5月動工，總承建商為中國建築工程（香港）有限公司，工程顧問則為奧雅納（Arup）工程顧問公司。日前工程被揭發中國建築遲交RISC表格，運輸及房屋局向立法會提交文件揭露，涉及的表格數量共有14,839份。而路政署早於2016年已知悉事件，並要求Arup跟進，惟2018未年仍改善。政府遂斥資230萬元，單一招標招聘獨立審查顧問「運基顧問」，調查Arup有否履行監督承建商職責。審查結果確認該批遲交施工紀錄涵蓋由2012年至2018年期間進行的部分工程。