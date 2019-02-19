【大灣區】兩地簽航空運輸安排備忘錄　一張機票可接駁高鐵

運輸及房屋局今日(19日)與中國民用航空局在北京簽訂備忘錄，落實擴大《內地和香港特別行政區間航空運輸安排》。運房局局長陳帆表示，內地與香港簽訂該備忘錄，將會對落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中提出鞏固提升香港國際航空樞紐地位、強化航空管理培訓中心功能起積極的作用。

運房屋局表示，有關的新協定不但可以擴大內地與香港間的航空運輸及多式聯運安排，亦同時呼應《綱要》內提出要建設大灣區世界級機場群，推進大灣區機場錯位發展和良性互動的多贏目標，為整個大灣區的航空基礎設施互聯互通塑造了良好的條件。

在中央政府公佈的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中，提出要進一步擴大大灣區的境內外航空網路，積極推動開展多式聯運代碼共用。有見於高鐵香港段及港珠澳大橋相繼啟用，雙方同意擴展內地與香港之間的陸空多式聯運安排，容許香港與內地各城市的各式陸運承運人（包括鐵路、客車及旅遊巴士等）與雙方指定的航空公司進行代號共享。

航空公司與高鐵組成代號共享，向乘客提供一站式套票，方便前往大灣區。（資料圖片）

一張機票可接駁高鐵

新的代號共享安排預期會為以不同海路或陸路交通工具往來內地和香港國際機場的旅客提供更便捷的服務，如經有關企業達成共同營運安排後，旅客可以同一張機票，接駁高鐵香港段穿梭廣州或深圳，繼而連接鐵路服務至內地各個城市，方便組合行程。旅客亦將可以同一張機票經港珠澳大橋往來珠三角西部各個高速發展中的城市，帶動珠三角西部以至大灣區的經濟發展，亦積極回應《綱要》中要鞏固和提升香港作爲國際航空樞紐地位的建議。

《綱要》中，雙方亦同意拓展往來香港的跨境直升機服務至涵蓋整個廣東省的航點；香港與上海虹橋國際機場之間的航班班次亦會有所增加。