【大灣區】港大學者：港人不應活在過去式　綱要或成香港最後機會

國務院早前公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，要求各地區部門貫徹落實。 香港大學城市規劃及設計系教授葉嘉安稱，綱要提出發展大方向，建議香港採納「前枱後室」接單模式迎合，發揮「一國兩制」優勢，把握機遇。而大灣區的內地城市正發展高科技產業，未來將會比香港發展得更好，認為港人不應再活在過去式。

香港大學城市規劃及設計系教授葉嘉安稱，大灣區綱要提出發展大方向，建議香港採納「前枱後室」接單模式迎合，發揮「一國兩制」優勢。（資料圖片）

葉嘉安指出，綱要深化了本港與珠三角現時的合作政策，惟當中只是提出幾個重點發展方向，未有實際政策。

葉嘉安認為，現時內地出現龐大的內需市場，全球的經濟重心亦已逐漸由西方國家轉移到中國；加上內地經濟發展迅速，購買力已與西方國家不相伯仲。

他又提到，近二十年珠三角的土地及勞動成本都不斷上升，單單是東莞的月薪就已由2004年的307美元，上升至2017年930美元；珠三角地區作為產品工廠的功能被削，他認為香港及珠三角都需再重新考慮角色定位。

學者建議港人不應再活在過去式

葉嘉安稱，香港與珠三角地區工資差距將愈來愈少，形容現時珠三角情況正如80年代及90年代的香港，但因為他們已正發展高科技產業，未來將會比香港發展得更好；他認為港人不應再活在過去式、自視過高：「好多年青人、市民都唔知珠三角（地區）已發展得咁犀利。」他又將大灣區綱領形容為「可能係最後嘅機會」，建議港人應把握機遇。

而為把握大灣區機遇，他指應考慮應以「前枱後室」模式，即直接在大灣區設立前枱接單，然後在香港的辦公室處理工作，以發揮香港「一國兩制」的獨特優勢。

葉嘉安又指出，現時內地人才、中層官員來港洽商過境手續繁複，建議港府提供快速的電子商貿簽證，以及粵港澳大灣區商貿通道，便利通關之餘，亦可收到宣傳大灣區概念之效。