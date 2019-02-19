【大灣區】倫敦金融城市長：冀英國企業循香港涉足區內市場

醞釀多年的粵港澳大灣區規劃綱要昨日（18日）出爐，英國倫敦金融城市長艾思林（Peter Estlin）表示，對大灣區前景感興奮，期望加強英國與香港及深圳的經貿往來，協助英國企業可透過香港打入區內市場。

料規劃帶動龐大基建融資

艾思林昨日起展開為期2日的訪港行程，他出席記者會時指，大灣區規劃營造出一個龐大經濟體，經濟規模較香港高出10倍，預料相關的基建項目及融資需求，將需要多於一個國際金融中心的參與，而倫敦正可發揮其優勢，成為香港及中國於金融及專業服務領域的合作伙伴。

艾思林續稱，香港與英國商貿關係緊密，將可成為英國企業進入大灣區的窗口。他解釋，兩地每年貿易總額高達100億英鎊（約1,000億港元），雙方亦於2017年達成「金融科技橋樑」（ Fintech Bridge）協議，令兩地的金融科技公司可利用彼此的支援措施。他形容，金融科技正是英國的優勢所在，現時當地擁有近1,700金融科技公司，多達42%為跨國公司，而由於外來資金充裕及監管完善，倫敦吸引眾多金融科技公司進駐，成為國際金融科技中心，可望透過香港打入大灣區市場。

英國倫敦金融城市長艾思林表示，英國於脫離歐盟後，將更面向全球市場，期望推動全球商品及服務的自由貿易。（盧翊銘攝）

冀加強英港關係應對脫歐

此外，英國脫歐「大限」將於3月底來臨，有外媒報道指日本車廠本田（Honda）計劃將生產線撤出英國。艾思林相信，事件與脫歐並無直接關係，而是全球經濟及產業轉型的必然結果。但他承認，脫歐確實會為當地經濟帶來短期衝擊，惟只要英國能與香港、深圳等重要經濟城市加強經貿關係，將可抵銷相關影響。他又指，英國於脫離歐盟後，將更面向全球市場，期望推動全球商品及服務的自由貿易，對英國經濟長遠前景感到樂觀。

問及「滬倫通」進度時，艾思林回應指，雙方原定於去年底開通，但由於GDR掛牌程序出現技術問題而押後，目前未有落實日期，但認為雙方均有意繼續推動。