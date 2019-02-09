【沙中線】嚴重肥佬鋼筋僅扭6.22毫米照片曝光　陳淑莊驚嘆：誇張

沙中線紅磡站月台層板疑有鋼筋被剪短。港鐵自去年12月10日開始鑿牆抽驗鋼筋螺絲帽接駁情況，當中檢測的121枝鋼筋，共有42枝不達標。其中發現一枝鋼筋絞牙扭入螺絲帽僅為6.22毫米，遠低於政府所訂立37毫米的標準。代表港鐵的專家證人亦一度在委員會聆訊當中，對該枝鋼筋檢驗結果表示「感到驚訝」。 《香港01》取得多張鋼筋檢驗「肥佬」的照片，其中「嚴重肥佬」僅扭入6.22毫米的鋼筋首度曝光，照片所見鋼筋外露絞牙最少達9圈。公民黨立法會議員陳淑莊看過相關照片後，表示「嚴重肥佬」的鋼筋清晰可見有逾9圈半絞牙外露，形容情況「誇張」。

《香港01》取得該枝鋼筋絞牙扭入螺絲帽長度僅為6.22毫米的照片，其外露絞牙逾9圈。(消息人士提供)

路政署去年12月21日公布紅磡站鑿檢結果，當中證實有兩枝鋼筋不達標，其中一枝僅更只扭入6.22毫米，外露絞牙逾9至10個，涉事位置為東西走廊B區月台層板近東面連續牆頂部。據了解，檢驗該枝鋼筋的日期為去年12月19日。《香港01》取得涉事相片，顯示左手邊的鋼筋為扭入螺絲帽後，仍外露了至少9個絞牙。

根據螺絲帽供應商的資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露2個扭紋，以及扭入螺絲帽的長度至少需要有40毫米。而港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」檢驗，容許的量度差距為3毫米，故扭入絞牙的長度少於37毫米便會視作不達標。

(香港01製圖)

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另外，《香港01》亦取得多張紅磡站工地檢驗「肥佬鋼筋」照片，多張照片中均顯示了不同的螺絲帽編號，分別為「EWL-E107-BB-B1-02-C1」、「EWL-W68-BB-B1-01-C1」、「EWL-W68-BB-B1-02-C1」、「EWL-W84-BB-B1-03-C1」、以及「EWL-W91-BB-B1-02-C1」等，涉事位置大多位於東西走月台層板C1區及C2區，而涉事鋼筋扭入長度介乎9.4毫米至36.8毫米，低於政府所訂立37毫米的標準。