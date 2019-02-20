遭立法會帳委會斥監管不力　食安中心：正檢視食安管理程序及人手

立法會政府帳目委員會今日（20日）提交報告，直斥食物安全中心在進行兩次食物消費量期間有延誤，帳委會表示極度遺憾，又批評食安中心監管食物安全不力，其表現是不可接受，建議中心密切監察調查進度。 食安中心回覆指，將積極跟進帳委會的建議，又指已加強監管，正着手檢討食物安全管理的程序，將一併檢視所需人手及資源。

審計報告早前揭示食安中心的食物檢測程序有多處漏洞，促其盡快改善。（資料圖片）

去年11月公布的審計報告指出，食物安全中心的管理工作，以及在處理食物投訴的工作有漏洞，立法會政府帳目委員會提交相關報告，直指食安中心的各方面工作表現不足，形容是不可接受。

兩次全港性調查回應率低 帳委會斥食安中心無汲取教訓

帳委會指出，食安中心先後在2004年及2017進行全港性食物消費量調查，首次調查延誤42個月、即3年半才完成，回應率較預期低，但食安中心至第二次調查仍未汲取教訓，初步回應率亦共得42%，較預期的70%回應率低，帳委會對此表示遺憾，促中心密切監察調查進度以及負責調查的承辦商表現。

對於食安中心每年均需抽取食物樣本作測試，帳委會指中心未有就處理工作流程、取樣及測試結果公布時間等為員工提供足夠指引，更有食物樣本運送至化驗所作抗氧化劑測試時，出現203天的延誤，帳委會要求中心檢討並更新工作流程指引，以及檢視現時化驗室人手是否足夠。

食安中心：已對負責全港性調查的承辦商作出嚴正指導 望盡快完成調查

食安中心回應指，同意帳目委員會提出的建議，就第二次食物消費量調查，中心已就承辦商具體可予改善的事項向其作出嚴正指導及要求，承辦商現已增聘人手和加快工作，訪問工作進度亦已有改善。

已要求已抽取樣本14個工作天內送交化驗所測試

食物安全中心更新了抽取樣本的指引，增加從街市和其他不同零售點抽取樣本的數量和種類，同時強化了食物監察資訊系統，以加強監察和監管樣本送往化驗室所需的時間，並要求所有已抽取的樣本需在14個工作天內送交化驗所作測試，亦已訂明調查人員跟進食物投訴工作流程的時間表。

已着手檢討食安管理運作模式 將一併檢視所需人手及資源

中心會適時公布檢測結果不合格的樣本，並會繼續加強員工培訓及強化監督，及適時檢討現有工作守則，並就現時欠缺指引的工作環節制定指引。中心已着手檢討及重整食物安全管理的運作模式、工作程序及監管架構，以強化內部管治，並會一併檢視所需人手和資源。