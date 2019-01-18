食安中心指百佳另一批次紐西蘭煙三文魚　受李斯特菌污染須下架

社會新聞
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食物安全中心今日（18日）表示，跟進昨日（17日）調查新西蘭進口預先包裝煙三文魚懷疑受李斯特菌污染的事件時，因應最新資料發現有關進口商曾進口另一批涉事煙三文魚。中心呼籲市民不要食用有關產品，業界如持有受影響產品，應停止使用或出售。

同款預先包裝煙三文魚，疑受李斯特菌污染。（Regal New Zealand King Salmon Facebook）

有關產品資料如下：

產品名稱：Beech Wood Smoked Slices
品牌：Regal New Zealand King Salmon
來源地：新西蘭
生產商：The New Zealand King Salmon Co. Ltd
進口商：百佳超級市場（香港）有限公司
淨重：每包100克
批號：M362D
此日期前食用：2019年2月1日

中心昨日公布一批上述產品懷疑受李斯特菌污染而需要回收，中心跟進調查時，發現涉事進口商亦曾進口240包同款但不同有效食用日期的受影響產品，部分已經售出。中心指示進口商亦須將上述產品停售、下架及展開回收。市民欲查詢有關產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2606 8658。

昨日回收的產品資料如下：

產品名稱：Beech Wood Smoked Slices
品牌：Regal New Zealand King Salmon
來源地：新西蘭
生產商：The New Zealand King Salmon Co. Ltd
進口商：百佳超級市場（香港）有限公司
淨重：每包100克
批號：M362D
此日期前食用：2019年1月28日

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