食安中心檢測420個賀年食品樣本　指瓜子若太光澤可能添加礦物油

農曆新年將至，相信不少市民已開始辦年貨過節。食物安全中心日前公布賀年食品調查，約420個樣本中，除一個糖蓮子樣本的防腐劑含量超出法例標準外，其餘全部通過檢測。受影響產品已停售及下架。中心提醒市民，特別有光澤的瓜子可能添加礦物油，建議選購色澤自然的食品。

食物安全中心分兩期對賀年食品進行檢測，第一期從零售商抽取糕點、油器、糖果、湯圓、瓜子及海味等約420個樣本，進行化學、微生物及營養成分測試。檢測結果顯示，除上月在上環一間零售店抽取的糖蓮子樣本，防腐劑含量超出法例標準外，其餘樣本全部通過檢測。中心已指示將受影響產品停售及下架。

中心提醒市民參考食品包裝上的營養標籤，避免過量進食高能量、高糖分、高鹽分或高脂肪的食品。(資料圖片)

不尋常光澤瓜子或添加礦物油

中心發言人表示，特別亮白的開心果可能經過漂白加工，而表面有不尋常光澤的瓜子則可能添加了礦物油，食用這些食品可引致腸胃不適，建議市民選購色澤自然的食品。

中心亦建議消費者到可靠及衞生的店鋪購買賀年食物，購買預先包裝的糕點及小食時，要留意包裝是否完好和食用期限；而購買糖蓮子、果仁及瓜子等散裝食品時，則要注意食物容器是否清潔，及店鋪員工的個人衞生情況。而果仁及瓜子等食品，不可貯存過久，若發現發霉，亦不應進食。

新年容易「食多咗」，中心提醒市民參考食品包裝上的營養標籤，避免過量進食高能量、高糖分、高鹽分或高脂肪的食品，在新年期間保持均衡飲食。