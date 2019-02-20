Nutiva椰子油產品被驗出致癌物超標逾三倍　食安中心呼籲市民停用

食物安全中心今（20日）公布，來自菲律賓的Nutiva「Organic Refined Coconut Oil」有機冷壓初榨椰子油產品樣本，被驗出含有致癌物「苯並[a]芘」（Benzo[a]pyrene）數量超標，建議市民停止食用受影響批次的產品，若業界如持有受影響批次產品，亦應停止使用或出售。

Nutiva「Organic Refined Coconut Oil」椰油產品樣本，被驗出致癌物超標。（Nutiva官方網站圖片）

食安中心發言人表示，中心從上環一家超級市場抽取上述樣本進行檢測，結果顯示樣本的苯並[a]芘含量為每公斤47微克（47µg/kg）。有關含量超出中心經諮詢食物安全專家委員會後所訂定每公斤10微克（10µg/kg）的行動水平。

發言人又稱，中心已知會相關分銷商、入口商有關違規情況，並指令其即時將涉事批次的產品停售、下架及展開回收。

產品詳情 產品名稱：Organic Refined Coconut Oil 品牌：Nutiva 來源地：菲律賓 分銷商／入口商：Eastern Zone Co Ltd 容量：每瓶680毫升（680ml）／23安士（23oz） 此日期前最佳：2020年5月1日

發言人解釋，苯並[a]芘是一種多環芳香族碳氫化合物，多環芳香族碳氫化合物是一種在環境中無處不在的污染物；苯並[a]芘對人類基因有害，並會致癌。市民可於辦公時間致電該分銷商或入口商熱線，2965 6422或2965 6423查詢上述產品的回收事宜。

該款椰子油，在網上商店iHerb和HKTV Mall有售，23安士的售價，約140元。