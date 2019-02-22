【沙中線】港鐵測試螺絲帽　扭入6圈鋼筋樣本　逾9成「肥佬」

沙中線紅磡站去年12月10日開始鑿牆檢驗，期間發現有大量鋼筋未完全扭入螺絲帽。政府、港鐵以及總承建商禮頓均對螺絲帽扭入標準不一，港鐵專家更一度於獨立調查委員會聆訊供稱扭入6成（即26.4毫米）已是保守數字。 《香港01》取得港鐵與另一實驗室日前就螺絲帽拉力測試報告，其中以扭入6圈絞牙為情景，18支鋼筋樣本中，有17個樣本未拉斷鋼筋便已鬆脫。而鋼筋樣本亦接受永久延長測試，其鋼筋拉長後不能多於0.1毫米，惟54個鋼筋樣本中，只有一個樣本通過測試。

沙中綫紅磡站連留爆出工程造假醜聞，當中港鐵的鋼筋拉力測試標準亦成疑。（資料圖片）

港鐵以及香港土力混凝土工程有限公司於本月18日，就螺絲帽不同扭入程度，分別為6圈（28毫米）、7圈（32毫米）以及8圈（36毫米）進行拉力測試，三組扭入程度合共測試54個鋼筋樣本。

測試結果發現，扭入6圈的18支鋼筋樣本，有17支樣本均在未拉斷鋼筋螺絲帽，其絞牙便出現鬆脫「滑牙」情況；扭入7圈的18支鋼筋樣本，則有5個樣本未拉斷已出現不達標情況；而扭入8圈的18個鋼筋樣本，則可以通過測試合格。

至於54支鋼筋樣本接受永久延伸測試，根據規定，當鋼筋扭入螺絲帽將鋼筋拉扯後，其虛位不能多於0.1毫米，惟測試結果顯示僅有一個樣本達標錄得0.07毫米，其餘53支「全部肥佬」多於0.1毫米，其中最嚴重的一個樣本更錄得0.49毫米。

拉力測試同樣有樣本不達標

另外，涉事測試使用的鋼筋級別為460等級，即拉力強度為460兆帕。根據屋宇署規定，其降服強度須達致拉力強度的125%，即測試的拉力強度須達575兆帕方合乎標準，惟54個鋼筋樣本當中，亦有4支鋼筋扭入6圈絞牙，其拉力強度僅達554至571兆帕，屬於未達標準。

政府早前要求港鐵月底前就沙中綫紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處的施工記錄缺失提交報告。（資料圖片）

中科委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠表示，螺絲帽測試報告清晰說明螺絲帽未完全扭入會出現各種不達標情況，同時又質疑螺絲帽測試報告提及扭入6至8圈（即28、32、36毫米），實際上是扭入多於6至8圈。他解釋，每一圈螺紋為4毫米，扭入6圈應是24毫米而不是報告上提及的28毫米，故認為實際進行螺絲帽測試是多於6至8圈。

資深土木工程師倪學仁稱，有關測試結果正正推翻港鐵自行將達標要求降低、即螺絲帽「扭6圈安全」的說法。他指出，螺絲帽接駁位的強度理應高於鋼筋本身的強度，並舉例稱平時燒焊，焊口應比本身材料強度強，以確保安全。他又稱，有關測試結果令人質疑螺絲帽供應商人和科技，之前向沙中線獨立調查委員會提交的報告是否作假：「無理由6圈合格，依家6、7個圈肥晒」。

他強調要確保紅磡站是否安全，政府及港鐵不應斬腳趾避沙蟲，而是要面對現實：「點解唔扭(鋼筋)出嚟睇，決定係咪需要做加固等工作。」

港鐵發言人指，正為紅磡站擴建工程的鋼筋螺絲帽進行測試，早前已將初步結果提交調查委員會，所有測試結果均按屋宇署指引及準則衡量，並會繼續與相關政府部門商討進一步測試工作。