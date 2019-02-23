支援職系新人加人工　舊人無份　陳肇始：醫管局已聘顧問檢討

醫管局有意調高支援職系員工的入職起薪點，不過方案只針對新入職員工，年資較長的員工並不受惠，工會不滿做法令兩者的薪酬水平拉近。食物及衞生局局長陳肇始今(23日)指，醫管局已聘請顧問公司進行檢討，相信可平衡各方意見，吸引新人的同時，亦改善現有員工的待遇。

食物及衞生局局長陳肇始今指，醫管局已聘請顧問公司進行檢討，相信可平衡各方意見，吸引新人的。 （梁鵬威攝）

醫管局有意提高支援職系中最基層的兩個職級3A及3B的入職起薪點，工會主席吳偉玲透露，新入職病房助理的起薪點將上調7至9%，現職3年以下的員工獲加薪2.5%，3年以上同事全不獲加薪，惹來舊有員工不滿。

陳肇始稱，醫管局已聘請顧問公司進行檢討，顧問公司亦會與員工溝通以了解意見，強調新入職及現職支援職系員工的意見亦十分重要，顧問公司會把意見帶回醫管局再商討。而顧問公司的檢討分為兩階段，分別是檢討以吸引更多人入職，和改善現有員工的薪金及待遇。

被問到有否要求於預算案增撥經常性開支予醫管局以提升人手，陳肇始表示，每年都有增加對醫管局的撥款，相信醫管局有足夠資源，應付為人口老化及增長所增設的服務，亦已要求醫管局規劃中長期醫護人手，政府將會在資源上配合。