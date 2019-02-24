【大灣區】劉怡翔：兩地商討「理財通」　料2022年前成事

撰文：陳淑霞
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《粵港澳大灣區規劃綱要》日前出台，提出擴大粵港跨境投資產品，財經事務及庫務局局長劉怡翔今日(24日)於無綫節目中指出，兩地正商討「理財通」，即互相買賣對方的理財產品；亦正與內地磋商，探討港人可於本港開設內地銀行戶口細節，更可望毋須以內地住址證明申請，另亦會繼續發展支付工具互聯互通，相信三個項目可於2022年前成事。
至於實踐大灣區「港人港稅」方面，他指，正與區內9個城市磋商及探討可行的補貼方式。
《粵港澳大灣區規劃綱要》日前出台，將香港、澳門、廣州、深圳四大中心城市定位為粵港澳大灣區發展的核心引擎，各司其職。(政制及內地事務局「粵港澳大灣區」官網截圖)
《綱要》提出擴大香港與內地跨境投資空間，包括擴大兩地居民投資對方金融產品的渠道，推動基金、保險等金融產品跨境交易等。劉怡翔今日出席無綫節目《講清講楚》時表示，期望相關類別可進一步擴闊，除基本產品，亦涉及衍生工具，或基金、ETF等。
他指，大灣區擁有7，000萬人口，國民生產總值是1.5萬億美元，差不多等同一個與澳洲相若的經濟體，「全球差不多排第13，所以這個市場很重要」。他認為，香港及內地在大灣區的領域中合作，對香港國際金融中心地位、離岸人民幣、資產管理、風險管理方面，可再上一個台階。
被問到於內地爭取推行港人港稅進度方面，劉怡翔指，目前橫琴及前海設特別安排，吸引人才，當地的合資格港人只需跟隨本港稅項繳付，差額則由當地市政府承擔。他續指，現正與大灣區內地9個城市磋商補貼方式。
對於有聲音指香港在《綱要》被規劃，劉不同意有關說法，他指港府有參與起草工作，《綱要》中不少內容更是本港一直想要的突破，如理財、保險各方面。