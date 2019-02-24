【大灣區】劉怡翔：兩地商討「理財通」　料2022年前成事

《粵港澳大灣區規劃綱要》日前出台，提出擴大粵港跨境投資產品，財經事務及庫務局局長劉怡翔今日(24日)於無綫節目中指出，兩地正商討「理財通」，即互相買賣對方的理財產品；亦正與內地磋商，探討港人可於本港開設內地銀行戶口細節，更可望毋須以內地住址證明申請，另亦會繼續發展支付工具互聯互通，相信三個項目可於2022年前成事。

至於實踐大灣區「港人港稅」方面，他指，正與區內9個城市磋商及探討可行的補貼方式。