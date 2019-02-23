【大灣區】聶德權：港積極參與制定綱要　自行決定做唔做、點樣做

粵港澳大灣區規劃綱要於周一（18日）出爐，政制及內地事務局局長聶德權今日（23日 ）出席商台節目時稱，大灣區發展非只談融合而不談競爭，本港將會保持競爭力，同時避免有惡性競爭。他又強調，本港政府積極參與訂立大灣區綱要，「唔係中央寫好文件話係咁」，而香港可自行決定「做唔做、點樣做、做得幾快。」

大灣區將於發揮香港在金融領域的引領帶動作用，鞏固和提升香港國際金融中心地位。（資料圖片/歐嘉樂攝）

政制及內地事務局局長聶德權稱，大灣區發展是在國家層面重要的整體策略，更重視進一步改革開放，將朝創新方向去改善經濟發展及改善人民生活。他強調大灣區非只談融合，不談競爭，而是透過大灣區的發展保持香港競爭力，以達至開拓經濟發展及改善港人生活。他以創科作例子，他稱港府一向推動創科發展。本港雖有強大的大學科研實力，但難以轉化到生產上。他認為日後可透過大灣區的完善生產體系、龐大的市場等，聯合本港的科研技術，形成產業鏈，「咁樣係優勢互補，大家都贏。」

聶德權稱，本港可自行決定「做唔做、點樣做」。（資料圖片）

他又稱，有人指國家發改委「睇住你」，但從另一個角度看實為支持本港發展，協助解決各地區落實綱要時面對的困難。他稱，綱要僅列明發展方向，但香港可自行決定「做唔做、點樣做、做得幾快」；而若本港有具體發展建議，並能配合綱要方向，中央亦會支持。他強調發展大灣區除有利經濟發展外，亦提供予港人於生活上的另一選擇，「你去唔去係個人決定，但起碼有多個選擇。」他又強調，發展方向需保留「一國兩制」的框架，因其為大灣區的獨特優勢。

被問及會否令本港的資源更為緊絀，他稱本港於制定政策時，非各項均與內地相向對等，如車輛、人口往來等，而內地亦對情況非常理解。