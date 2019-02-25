工會揭科大清潔工時薪僅約34.9元　淪八大院校中「最孤寒」僱主

八大院校聘用保安及清潔工待遇不一，有工會調查發現，科大清㓗工待遇是眾院校中最差，估算時薪僅得34.9元，僅較目前最低工資多4毫子，亦無飯鐘錢提供;城大外判保安亦不遑多讓，時薪亦只得37元，兩院校與沒外判制、直接僱用工友的中大，相差14.6至18.1元。工會批評，科大及城大「最孤寒」，要求院校規管外判商，給予合理工資及較佳待遇，亦應盡快取消外判制度。工會又揭發，去年超強颱風山竹襲港，翌日交通大混亂期間，港大科大要求無法返工的工友，要用年假抵消休假。

有工會調查發現，科大保安待遇是眾院校中最差，估算時薪僅得34.9元，僅較目前最低工資多4毫子，亦無飯鐘錢提供。（陳淑霞攝）

香港物業管理及保安職工總會、清潔服務職工會聯同工學同行，於去年11月至今年2月期間，調查八大院校的外判保安員及清潔工待遇，成功訪問過百名工友，經估算後，發現城大保安員及科大清潔工時薪最低，分別只有約37元及34.9元，科大清潔工更沒獲飯鐘錢，是唯一一間無提供有薪膳食時間的院校，做足9小時，僅得9750元平均月薪。工會成員更戴上科大校長史維及城大校長郭位的「面具」，諷刺兩校對基層工友待遇涼薄。

中大是唯一無外判院校

根據調查所示，中大是唯一無外判的院校，其保安及清潔工時薪，亦屬八大院校最高，分別有51.6元及53元，其餘院校的兩個工種時薪，則介乎34.9元至42.3元。

超時工作方面，亦僅得中大提供多於1.5倍加班費，理大亦有給予多於正常工資，但不足一工半，其餘院校則維持原判，超時補水只按日常時薪計算。

山竹襲港翌日無法返工 港大科大要求用年假抵消

至於極端天氣安排方面，去年颱風「山竹」襲港，不少院校有為值班工友提供1.5倍至兩倍工資，但工會發現，港大未有相關安排，港大和科大亦要求當日無法上班的工友用年假抵銷，批評做法苛刻。

八大院校保安員工資比較 院校 外判商 平均月薪 時薪 每天工時 有薪用膳時間 中大 中大直接聘用 $12,800 $51.6 8小時 有 科大 外判商聘用 $10,490 $42.3 8小時 有 教大 外判商聘用 $11,100 $42.1 8.5小時 有 理大 外判商聘用 $11,077 $42 8.5小時 有 浸大 外判商聘用 $10,319 $41.6 8小時 有 嶺大 外判商聘用 $10,436 $40.8 8.25小時 有 港大 外判商聘用 $10,500 $39.8 8.5小時 有 城大 外判商聘用 $10,075 $40.6 8小時 有 城大 外判商聘用 $13,750 $37 12小時 有 資料來源：物業管理及保安職工總會、清潔服務職工會、工學同行聯合調查

八大院校清潔工工資比較 院校 外判商 平均月薪 時薪 每天工時 有薪用膳時間 中大 中大直接聘用 $12,333 $53 7.5小時 有 理大 外判商聘用 $5,010 $40.4 4小時 有 理大 外判商聘用 $10,241 $38.9 8.5小時 有 教大 外判商聘用 $10,600 $38 9小時 有 嶺大 外判商聘用 $10,526 $37.7 9小時 有 城大 外判商聘用 $9,736 $36.9 8.5小時 有 浸大 外判商聘用 $7,193 $38.7 6小時 有 浸大 外判商聘用 $11,243 $36.2 10小時 有 港大 外判商聘用 $10,005 $35.8 9小時 有 科大 外判商聘用 $9,750 $34.9 9小時 沒有 資料來源：物業管理及保安職工總會、清潔服務職工會、工學同行聯合調查

工會批評，科大及城大「最孤寒」，要求院校規管外判商，給予合理工資及較佳待遇，亦應盡快取消外判制度。（陳淑霞攝）

籲予學生組織參與監督

浸大社關成員黃雅文表示，不少工友反映工資「不夠洗」，只能節衣縮食，她認為，八大院校屬公帑資助，理應給予工友較佳待遇，雖然最低工資將於今年5月調升至37.5元，但相信各大院校外判商僅會酌量增加1至2元，認為改善不大，要求院校與外判商定期檢視薪酬水平，或成立投標委員會，予學生組織參與監督，長遠則應取消外判制度，改由校方直接聘用。

物業管理及保安職工總會組織幹事黃傑業則指，中大是唯一沒外判院校，與其餘大學之別，除了見於薪酬外，中大亦設薪級表，工友可定期加薪，其餘院校則屬外判制，「做十年同做一年，都係咁多人工。」