工會揭科大清潔工時薪僅約34.9元　淪八大院校中「最孤寒」僱主

八大院校聘用保安及清潔工待遇不一，有工會調查發現，科大清㓗工待遇是眾院校中最差，估算時薪僅得34.9元，僅較目前最低工資多4毫子，亦無飯鐘錢提供;城大外判保安亦不遑多讓，時薪亦只得37元，兩院校與沒外判制、直接僱用工友的中大，相差14.6至18.1元。工會批評，科大及城大「最孤寒」，要求院校規管外判商，給予合理工資及較佳待遇，亦應盡快取消外判制度。工會又揭發，去年超強颱風山竹襲港，翌日交通大混亂期間，港大科大要求無法返工的工友，要用年假抵消休假。
有工會調查發現，科大保安待遇是眾院校中最差，估算時薪僅得34.9元，僅較目前最低工資多4毫子，亦無飯鐘錢提供。（陳淑霞攝）
香港物業管理及保安職工總會、清潔服務職工會聯同工學同行，於去年11月至今年2月期間，調查八大院校的外判保安員及清潔工待遇，成功訪問過百名工友，經估算後，發現城大保安員及科大清潔工時薪最低，分別只有約37元及34.9元，科大清潔工更沒獲飯鐘錢，是唯一一間無提供有薪膳食時間的院校，做足9小時，僅得9750元平均月薪。工會成員更戴上科大校長史維及城大校長郭位的「面具」，諷刺兩校對基層工友待遇涼薄。
中大是唯一無外判院校
根據調查所示，中大是唯一無外判的院校，其保安及清潔工時薪，亦屬八大院校最高，分別有51.6元及53元，其餘院校的兩個工種時薪，則介乎34.9元至42.3元。
超時工作方面，亦僅得中大提供多於1.5倍加班費，理大亦有給予多於正常工資，但不足一工半，其餘院校則維持原判，超時補水只按日常時薪計算。
山竹襲港翌日無法返工 港大科大要求用年假抵消
至於極端天氣安排方面，去年颱風「山竹」襲港，不少院校有為值班工友提供1.5倍至兩倍工資，但工會發現，港大未有相關安排，港大和科大亦要求當日無法上班的工友用年假抵銷，批評做法苛刻。
八大院校保安員工資比較
|院校
|外判商
|平均月薪
|時薪
|每天工時
|有薪用膳時間
|中大
|中大直接聘用
|$12,800
|$51.6
|8小時
|有
|科大
|外判商聘用
|$10,490
|$42.3
|8小時
|有
|教大
|外判商聘用
|$11,100
|$42.1
|8.5小時
|有
|理大
|外判商聘用
|$11,077
|$42
|8.5小時
|有
|浸大
|外判商聘用
|$10,319
|$41.6
|8小時
|有
|嶺大
|外判商聘用
|$10,436
|$40.8
|8.25小時
|有
|港大
|外判商聘用
|$10,500
|$39.8
|8.5小時
|有
|城大
|外判商聘用
|$10,075
|$40.6
|8小時
|有
|城大
|外判商聘用
|$13,750
|$37
|12小時
|有
資料來源：物業管理及保安職工總會、清潔服務職工會、工學同行聯合調查
八大院校清潔工工資比較
|院校
|外判商
|平均月薪
|時薪
|每天工時
|有薪用膳時間
|中大
|中大直接聘用
|$12,333
|$53
|7.5小時
|有
|理大
|外判商聘用
|$5,010
|$40.4
|4小時
|有
|理大
|外判商聘用
|$10,241
|$38.9
|8.5小時
|有
|教大
|外判商聘用
|$10,600
|$38
|9小時
|有
|嶺大
|外判商聘用
|$10,526
|$37.7
|9小時
|有
|城大
|外判商聘用
|$9,736
|$36.9
|8.5小時
|有
|浸大
|外判商聘用
|$7,193
|$38.7
|6小時
|有
|浸大
|外判商聘用
|$11,243
|$36.2
|10小時
|有
|港大
|外判商聘用
|$10,005
|$35.8
|9小時
|有
|科大
|外判商聘用
|$9,750
|$34.9
|9小時
|沒有
資料來源：物業管理及保安職工總會、清潔服務職工會、工學同行聯合調查
工會批評，科大及城大「最孤寒」，要求院校規管外判商，給予合理工資及較佳待遇，亦應盡快取消外判制度。（陳淑霞攝）
籲予學生組織參與監督
浸大社關成員黃雅文表示，不少工友反映工資「不夠洗」，只能節衣縮食，她認為，八大院校屬公帑資助，理應給予工友較佳待遇，雖然最低工資將於今年5月調升至37.5元，但相信各大院校外判商僅會酌量增加1至2元，認為改善不大，要求院校與外判商定期檢視薪酬水平，或成立投標委員會，予學生組織參與監督，長遠則應取消外判制度，改由校方直接聘用。
物業管理及保安職工總會組織幹事黃傑業則指，中大是唯一沒外判院校，與其餘大學之別，除了見於薪酬外，中大亦設薪級表，工友可定期加薪，其餘院校則屬外判制，「做十年同做一年，都係咁多人工。」