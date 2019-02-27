【財政預算案2019】兩地王流標　陳茂波成近十年估算盈餘最準財爺

今日公布的2019/20年度財政預算案顯示，2018/19年度盈餘僅比2018/19年度預算多121億元，是近十年來九趟低估盈餘年份中，「最準確」一次。2018/19年度財政預算案是財政司司長陳茂波首份百分百親手炮掣，不過估得準，純因兩次賣地流標，政府因而少收多至600億元。

曾俊華曾創高估盈餘63億創「佳績」

而近10年唯一一次高估盈餘，是2015/16年度。時任財政司司長曾俊華本來預算庫房會有盈餘368億元，但最終盈餘只有305億，即曾俊華高估63億元，差距亦是任期內最接近一次。

曾俊華上任初期，本港正受全球金融風暴影響，他亦多次預計庫房有赤字，包括2009/10、2010/11、2012/13等財政年度，不過這幾年政府實際上都有盈餘。

陳茂波成為近十年估算盈餘最準財政司司長，所以飲得杯落？（盧翊銘攝）

曾俊華在2016年12月中辭職參選特首，陳茂波在2017年中接任財政司司長，距離公布2017/18年度財政預算案僅餘約一個月，當年財案早已定稿，因此最終錄得1,380億元盈餘，較原先預算多1,216億元，可謂計錯數責任在於曾俊華，多過陳茂波。

兩地王流標 政府少收最多近600億

因此去年2月公布的2018/19年度財政預算案，才是陳茂波百分百參與編寫。陳預計年度內庫房會錄得466億元盈餘，在今日（27日）公布的2019/20年度財政預算案，他修訂2018/19年度財盈餘為587億元，僅比去年公布的預算多121億元。因此是近十年低估盈餘年份中，低估金額最少的一次，比2013/14年度曾俊華低估200多億更準確。

不過陳茂波是否更懂得計數？其實2018/19年度盈餘本來會更高，而且有可能再多近600億元。主要是因估值243億至485億元的山頂文輝道地皮及估值百億元的啟德跑道區首幅商業／酒店地皮，都先後流標，以致政府少收350億至近600億元，如兩塊「地王」都成功賣出，2018/19年度又會錄得千億盈餘，陳茂波即又會大幅計錯數。