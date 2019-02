【沙中線】政府斥螺絲帽測試八大不足之處　憂結果影響結構完整性

沙中線紅磡站自去年12月10日鑿牆檢驗,期間發現大量鋼筋螺絲帽未有妥善接駁。港鐵其後堅持螺絲帽扭入6圈便安全,並於本月先後展開多個螺絲帽測試,惟大批測試樣本均未能通過永久延伸測試,且扭入6圈的23個鋼筋樣本,超過9成樣本拉力表現均「肥佬」。 《香港01》取得文件顯示,政府對港鐵展開的螺絲帽測試表現並不滿意,更直指測試有八大不足及改善之處。其中提及,測試不僅未能滿足屋宇署規定要求,同時亦反映大量鋼筋樣本不達標,憂慮石屎會出現裂痕以及滲水。長遠而言,更會導致鋼筋及螺絲帽銹蝕,繼而影響結構完整性。

港鐵與香港土力混凝土工程有限公司於本月18日開始就螺絲帽不同扭入程度展開多項測試,惟有大量鋼筋樣本拉力表現均不達標。(資料圖片)

港鐵與香港土力混凝土工程有限公司於本月18日開始就螺絲帽不同扭入程度,分別為6圈(28毫米)、7圈(32毫米)以及8圈(36毫米)展開不同測試,包括靜態拉力測試、永久延長伸測試以及循環拉伸及壓縮測試。在永久延伸測試的54枝鋼筋樣本中,53枝鋼筋拉扯後移位均多於0.1毫米「全部肥佬」;而靜態拉力測試扭入6圈的18個樣本中,17枝樣本均在未拉斷鋼筋螺絲帽,便出現鬆脫「滑牙」;至於循環拉伸及壓縮測試中,5個扭入6圈的樣本,有2枝樣本未能通過第三階段的的循環拉伸及壓縮測試,且進入第四階段的拉力測試,5枝鋼筋樣本均「全軍覆沒」。

港鐵於本月20日就螺絲帽扭入不同程度展開循環拉伸及壓縮測試,當中發現扭入6圈的5枝鋼筋樣本,拉力表現均全部不達標。(香港01製圖)

政府直斥測試結果不能接受

《香港01》取得日前政府就港鐵展開多項螺絲帽拉力測試的信件,內容率先批評測試結果「不能接受(Are not acceptable)」,解釋螺絲帽測試未有按照美國標準(Acceptance Criteria for Mechanical Connector Systems for Steel Reinfocing Bars),即與屋宇署《混凝土結構作業守則2013 年》所提及的相符標準進行測試。

信件接著批評,螺絲帽測試反映大量鋼筋螺絲帽不達標,例如大批樣本未能通過永久延伸測試移位標準為0.1毫米。更甚,大量鋼筋樣本更移位超過0.2毫米或以上,政府於信中表示憂慮情況導致混凝土以及東西走廊與連續牆的接駁位會出現裂痕和滲水。長遠而言,滲水更會引致螺絲帽及鋼筋出現銹蝕,以及影響接駁的鋼硬度繼而影響結構完整性。同時,政府直指現已有部分未妥善接駁的鋼筋螺絲帽出現銹蝕,要求港鐵修補涉事位置,並展開結構分析。

政府又指部分測試的樣本不足,例如循環拉伸及壓縮測試只有一個扭入8圈的鋼筋樣本;以及部分扭入6圈及7圈的鋼筋樣本在拉力測試未拉斷,便出現鬆脫及螺絲帽損毀,故要求港鐵就此方面改善情況,並提供足夠樣本數量以反映整體螺絲帽部份扭入的情況,且能達致統計學的原則。

另外,政府亦提及螺絲帽測試未能反映物料及手工差劣情況,且進行測試的步驟及程序亦未有涵蓋於報告當中,故要求港鐵應採納以上意見,並提供一個更全面的測試計劃,反映螺絲帽部分扭入的拉力強度表現,以便展開第三階段的紅磡站全面評估策略以分析詳細的結構,又要求港鐵就測試方法及程序,徵詢螺絲帽供應商人和科技(BOSA)的意見。

《香港01》就事件已向路政署查詢,仍待回覆。