【粵劇特朗普】李居明創風水王國　運程書封面「30年不變」有洋蔥

不少港人篤信風水命理，認為可趨吉避凶，大眾對李居明的認識，始於他是城中著名風水師。他接受《香港01》訪問時，自揭其風水王國的生意經，透露有時幫人睇風水只收支票，皆因「無可能收現金，因（酬金多得）要一車車運嚟」。 而最為普羅大眾認識的，是李居明每年都會出版的生肖運程書，封面的肖像幾近「50年不變」，與今時今日的李居明判若兩人，有網民笑言可以《商品說明條例》舉報，但原來一直不肯換封面肖像，背後有一個充滿「洋蔥」的故事。 系列三之三

堪輿大師李居明坦言現時為客人看風水算八字為主要收入。（林若勤攝）

對於風水大師李居明，相信仍有不少人所疑惑，近年再度活躍的他，不少大小場合也見到他的「真身」，但年度運程書仍沿用他30年前的相片，有人說是為保形象或曾作計算，李居明接受《香港01》訪問時，卻道出背後的故事。原來封面肖像的老照片，是他一位老朋友劉大志所拍攝，李居明一直懷念那些年老友支持著他的日子，因此即使其他行家的運程書年年換新照片，給人過新年煥然一新的感覺，但他仍未有換新照片，作為這段友誼的見證。

而這張老照片，更是內藏玄機：「你地睇唔到，後面放咗一張菩薩嘅相，我一路覺得，我呢個事業一路係菩薩撐住我。」加上拍攝時李仍未進行密宗修煉，形容當時「靚靚仔仔，但面相單薄」用作警惕自己及讀者，想不到，一個封面內藏多個意思。

李居明說，每年推崗的運程書30年來沿用同一相片內藏多個原因。「你地睇唔到，後面放咗一張菩薩嘅相，我一路覺得，我呢個事業一路係菩薩撐住我。」（林若勤攝）

不過李居明既是一個風水大師，更是一個生意人，多年不換封面也有商業考慮，因為發行商向他提過「因為已經好賣左幾十年，你無理由咁好賣你換左佢，所以就唔好換，直接賣啦。」

但運程書，只是其風水王國的「小生意」，真正的「大生意」，靠的仍是為客算八字、睇風水，尤其他作為本港著名的風水師，有不少內地客慕名而來。他提到，現時不只看單位風水，有時會為一整個小區的睇風水，而且報酬極之可觀：「要出支票，無可能收現金，因要一車車運去嚟」。

然而，風光背後，他坦言自己也很孤獨，例如極少出席舊同學聚會：「一去就叫我算下八字，問題係你成為左個圈嘅主角，但嗰個係舊生會，大家平等，其實大家都好成功，好多時呢啲場合我會覺得唔好意思。」每逢遇到「紅事、白事」均有長輩著他到台上發言，但他有感不尊敬其他長輩，成為場內的「Star（巨星）」，變成喧賓奪主，因此不敢出席。

李居明自言本來理應退休，但醉心粵戲的他願意再度出山看風水，又說是「賣肉養孤兒」。（林若勤攝）

再加上，李居明自言近年到過不同地方修煉，起初想「金盤洗手」，但仍堅持下去，原來也是為了至愛的粵劇。自言因經營粵劇團而蝕了數千萬元的他表示，繼續為客人看八字風水，全因要「賣肉養孤兒」：「你不斷付出金錢同蝕本嘅野，去到某個位你就肉赤，我就迫自己鞭自己睇多幾個八字囉風水囉！我本來都唔洗做，但我仲要睇，收到人貴，為咩呀，就係賺錢返黎賣肉養孤兒，將啲錢搬到去新光做粵劇囉！」每次開劇要大量宣傳，於海底隧道口當眼處、港鐵站放廣告牌，自己仍於電台、電視台為大眾看風水，為的就是新劇推出增加曝光。

因為風水，令李居明感到孤獨；搞新派粵劇，有人覺得他離經叛道，因此李居明覺得難以找到共同進退的戰友，很多時侯是可悲的：「無人同你有共鳴，我只能跟神的朋友。」他說，自己習慣每日看一本書，書本是他最好朋友的，此外，沉醉在編寫的劇中的主角，也是他的「神交」好友，他笑說：「而家特朗普就係我朋友。」聽下來帶點無奈得有點苦澀。

剛過去的農曆年他亦粉墨登場，為無線電視拍攝新春節目。（資料圖片）

李居明說有意開新戲寶《粵戲梁振英》，不知戲中會否出現「梁太」梁唐青儀呢？（網上圖片）