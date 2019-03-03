啟德發展區基建工程兩批次涉300螺絲帽「肥佬」　須加裝鋼筋

土木工程拓展署證實，涉及300個BARTEC鋼筋接合器（即螺絲帽），未能通過拉力測試，該批次位於建造中的高架園景平台北面邊陲位置。承建商其後提出修正方案，在涉事位置加裝鋼筋，署方強調無發現裂縫、滲水情況，亦不涉及額外開支和影響工程進度。

有報道指為多個政府基建工程提供螺絲帽的供應商「德士達太平洋有限公司」，所承接的啟德前跑道工程，其螺絲帽的拉力測試不合格。

啟德發展區近跑道位置的工程，被揭發有鋼筋接合器測試不合格。（資料圖片／李澤彤攝）

《蘋果日報》報道，德士達太平洋有限公司為土拓署多項工程如沙中線、港珠澳大橋供應螺絲帽，據悉「啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的基礎設施工程第二期」，早前被驗出螺絲帽永久延伸測試不合格。

土木工程拓展署證實「啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的基礎設施工程第二期」有兩個批次、共涉及約300個BARTEC鋼筋接合器（即螺絲帽），未能通過拉力測試。（資料圖片／李澤彤攝）

土木工程拓展署回覆《香港01》，證實「啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的基礎設施工程第二期」有兩個批次、共涉及約300個BARTEC鋼筋接合器（即螺絲帽），未能通過拉力測試，該批次位於建造中的高架園景平台北面邊陲位置。

延伸長度較合約要求多

署方指出，駐地盤工程人員於去年11月及12月，發現有關鋼筋接合器的抽查樣本，在拉力測試中的延伸長度，較合約要求的0.1毫米，多出約0.001毫米至0.09毫米，未能通過測試。承建商其後根據合約相關機制，提出修正方案，加裝鋼筋取代有關鋼筋接合器的結構用途，方案獲駐地盤工程人員審批後採納。駐地盤工程人員監督和確認承建商妥善執行認可修正方案後，才批准承建商進行下一階段的灌注混凝土工序。

署方表示，在灌注混凝土工序完成後，並無發現裂縫和滲水的情況，其修正方案並沒有涉及政府額外開支及影響整體工程進度。署方重申政府一直非常重視工程項目的質量，會密切監察工程，確保質量符合要求。

將藍隧道使用同類螺絲帽

除了啟德發展區，署方有10項工程合約曾使用「德士達」鋼筋接合器，包括「將軍澳 - 藍田隧道」主隧道及相關工程、安達臣道石礦場土地平整及基礎建設工程及蓮塘/香園圍口岸土地平整及基礎建設工程等，當中並無鋼筋接合器被驗出不合格。