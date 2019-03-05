【沙中線】紅磡站擅改設計　港大專家計算：鋼筋結構完整性成疑　

沙中線紅磡站醜聞持續，46日的獨立調查委員會聆訊當中，揭露東面連續牆涉擅改設計。政府委聘的獨立結構工程專家、香港大學土木工程系教授及系主任區達光就設計改動進行一系列計算，發現即使鋼筋與螺絲帽妥善接駁，連續牆頂部的鋼筋亦未必能夠承受剪應力，或影響結構完整性及安全。

沙中線紅磡站工程問題越揭越多。（資料圖片）

連續牆或現裂紋

《香港01》取得區達光日前就東面連續牆涉改動的計算文件，當中提及東面連續牆涉修改，連續牆牆身力矩所產生的力，或轉換為月台層板承受，惟層板頂部的鋼筋或超出所能承受的降服強度，故會影響結構引致產生裂紋。

區達光的報告，是因應求設計顧問阿特金斯提供的紅磡站設計數據，以及與政府委託的顧問公司Mannings的分析報告，再作出相關計算。

區達光於報告指出，有多幅連續牆在不同位置有機會令石屎出現裂縫，並發現阿特金斯提交的數據，接駁位的力學數據與層板數據無法達致「平衡」，批評阿特金斯提交的數據「可信性成疑」。

文件顯示設計改動後連續牆或出現結構問題。（文件截圖）

資深土木工程師倪學仁檢視過相關文件，指文件只是初步計算，當中涉及多項假設，認為可透過模形摸擬實際變動，以確定結構是否安全會更為有效。同時，他又表示設計顧問阿特金斯所提供的數據或未準確，因數據應符合平衡狀態，而不是現時處於非平衡。對於東面連續牆改動，他則認為當中的鋼筋所能承受的剪力超於所能負荷的程度，或會引致斜角裂紋。