Uber與的士合作觸礁？車行負責人「甩底」　僅Uber代表出席記者會

Uber早前表示有意與香港的士業界合作，而今日（5日）原定將與天誠汽車集團有限公司召開記者會，同時宣布推出「Uber Flash」叫車服務，即可在程式中召喚的士。Uber和的士業界這對「對頭人」破天荒合作，一度惹來社會熱議。 不過，在記者會舉行前夕，卻傳出合作觸礁，天誠汽車業務持有人不會出席記者會，今天的記者會可能只會由Uber方面唱獨腳戲，介紹新服務的功能，未知是否與有批的士團體昨（4日）到海關總部表示不滿有關。

去年1月Uber在新加坡跟當地最大的的士公司ComfortDelGro合作，推出UberFLASH。（資料提供／Uber提供）

Uber今日上午11時原定宣布與天誠汽車集團合作，推出「Uber Flash」服務，市民透過Uber應用程式，便可以召喚的士。

惟消息人士透露，Uber與天誠汽車的合作突然煞停，且天誠汽車業務持有人劉偉堅亦不會出席記者會。記者會只改為Uber區北亞區公共政策總監Emilie Potvin分享Uber將推出新平台。



而根據現場Uber向傳媒派發的新聞稿，並無「天誠汽車」的出現，只得Uber代表交代服務計劃。

Uber向傳媒派發的新聞稿中，並無「天誠汽車」的字眼。(陳晶琦攝)

38個的士團體不滿Uber再出招，帶同800宗市民乘搭Uber紀錄向海關投訴。（資料圖片／羅君豪攝）

+ 3 + 2

Uber於上月28日宣佈將推出與的士業界合作的「Uber Flash」，其服務與日本、台灣的「Uber Taxi」叫車服務相近。而是次合作夥伴為天誠汽車集團有限公司，新服務將於今日正式推出。消息一出，隨即引起的士業界不滿，多個的士團體聯署抗議，指「有一間老牌的士車行與尚在營運白牌車生意Uber合作，將嚴重影響的士的生態」。

直至昨日（4日），38個的士團體日前就Uber與天誠汽車合作發起聯署抗議，近30名業界代表昨（4日）下午於北角海關總部抗議並高叫「打倒Uber、影響的士生計，絕對唔可以認可」口號，同時帶同約800宗市民曾搭乘Uber的紀錄，包捨車牌號碼、司機姓名以及駕駛路線交予海關，促請當局執法。