天誠交代與Uber合作告吹：接業界不少反對聲音　改先測試商會App

Uber與的士合作遇上波折，Uber原定今日(5日)將與天誠汽車集團有限公司召開記者會，同時宣布推出「Uber Flash」叫車服務，即可在程式中召喚的士。不過，天誠汽車今日突然「甩底」缺席記者會，未知是否與有批的士團體昨到海關總部舉報表達不滿有關。

《香港01》收到由天誠汽車向的士業界交代取消與Uber合作的訊息，指出合作原意，是以司機收入及為乘客提供優質服務，但有見業界對今次合作有不少反對聲音，公司亦考慮到有的士商會正設計新App ，遂決定先與業界一同測試新App，故取消與Uber合作。