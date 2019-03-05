天誠交代與Uber合作告吹：接業界不少反對聲音　改先測試商會App

撰文：潘嘉寶
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Uber與的士合作遇上波折，Uber原定今日(5日)將與天誠汽車集團有限公司召開記者會，同時宣布推出「Uber Flash」叫車服務，即可在程式中召喚的士。不過，天誠汽車今日突然「甩底」缺席記者會，未知是否與有批的士團體昨到海關總部舉報表達不滿有關。
《香港01》收到由天誠汽車向的士業界交代取消與Uber合作的訊息，指出合作原意，是以司機收入及為乘客提供優質服務，但有見業界對今次合作有不少反對聲音，公司亦考慮到有的士商會正設計新App ，遂決定先與業界一同測試新App，故取消與Uber合作。
38個的士團體不滿Uber再出招，帶同800宗市民乘搭Uber紀錄向海關投訴。（資料圖片／羅君豪攝）
Uber於上月28日宣布將推出與的士業界合作的「Uber Flash」，而是次合作夥伴為天誠汽車集團有限公司，新服務原訂今日正式推出。惟消息一出，的士業界群情洶湧，多個的士團體聯署抗議，直斥「有一間老牌的士車行與尚在營運白牌車生意Uber合作，將嚴重影響的士的生態」。未知是否受到業內壓力，天誠今天沒有派員出席記者會，只由Uber方面唱獨腳戲，介紹新服務的功能。
天誠：冀與業界同提升服務質素
據《香港01》收到天誠汽車向的士業界發出的訊息，指天誠今次原與Uber的合作，原意是以司機收入及為乘客提供優質服務為大前提，但有見業界、call台、擁有apps者對天誠與Uber合作，都有不少反對聲音，亦考慮到有的士商會亦正設計新App (E Taxi)，配備各項所需功能，遂決定先與業界一同測試新App，因此取消與Uber的合作。
天誠又指，將一如以往，期望與業界一同提升的士服務質素，感謝各位關注。