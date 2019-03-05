聖保祿中學報警驅趕畢業生　舊生聯署要求道歉　校方補鑊開放拍攝

跑馬地聖保祿中學爆出老師報警驅趕「last day（最後上課日）」中六學生事件，餘波未了。有舊生在網上發起聯署，冀校方盡快舉行一次公開論壇，開誠佈公講述事件始末；同時，校方今日（5日）「跪低」向中六生發電郵，指本周五（8日）將開放部分班房讓學生回校拍照。但有畢業生認為校方舉動單為息事寧人，同學們都不太接受「多一日但已經不是last day，整個意義不同」，要求校方就報警驅趕學生、對外聲明與事實不符等連串事件致歉。

聖保祿中學被指於2月28日阻止中六生畢業前在校內留影，並報警趕走同學。（資料圖片／洪業銘攝）

聖保祿中學向中六生發電郵，指會在周五開放校舍供她們拍照。（受訪者提供） 電郵的內容顯示，校方接獲不同中六生對於2月28日（最後上課日）未有足夠的時間拍照，經仔細考慮後決定在本周五下午3時至5時，開放中六的班房、地下及操場供同學們，以手機及相機拍照。而所有的學生回校時必須穿上冬季校服。電郵又特別提到「Please be mindful of personal safety」（請注意你們的個人安全）。 學生難以平伏心情 要求校方就事件致歉 不過有畢業生向《香港01》表明，同學們都不太接受校方的安排，「校方誤以為安排多一日便可以平伏我們的心情，我們仍然想校方致歉。」她續稱，即使多了一日可供拍照，但已經不是最後的上課日，「當日再影，意義與感覺已經完全不同。為何要特意弄多一日last day？」

聖保祿中學2月28日報警趕走學生；警方亦確認當時有人報警投訴阻街。（資料圖片）