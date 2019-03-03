聖保祿中學報警驅趕「last day」中六生　學生：並非單一老師決定

聖保祿中學爆出老師報警驅趕「last day（最後上課日）」中六學生事件，校方早前發聲明，指在當日傍晚6時，部分學生在校門外叫囂，坐在行人路及欄杆上，老師勸喻其歸家無效後，其中一位老師因擔心學生安全，情急之下而私下報警求助。 有知情學生今日（3日）向《香港01》表示，當日一名姓林的女老師驅趕學生不果，隨後找另一名姓司徒的老師商量是否報警；因此似乎報警並非如校方聲明所述「其中一位私下報警求助」，亦非單一老師的責任和決定。就上述說法，《香港01》已向聖保祿中學查詢。

聖保祿中學中六畢業生，2月28日最後上課日，校方禁止同學在校內拍照留念。學生在校外門口拍照，有人報警阻街，有警員到場了解。（受訪者提供）

一名聖保祿中學中六學生向《香港01》表示，驅趕校門外學生的林老師及司徒老師平日對學生不算嚴苛，「平日無點鬧學生，但估唔到佢哋會咁對學生，成件事好荒謬……依家好憎啲老師，損害我哋對學校嘅感情。」

她向記者表示，當日一眾同學到校門外拍照時，林老師曾嘗試驅趕他們離開，惟學生未有聽從；及後林老師才與司徒老師商量是否需要報警。讓名學生認為，報警做法並非單一老師的責任和決定。

該名學生亦指，從一眾師妹口中獲悉，學校在事件發生翌日，於早會中重申，在校內禁止使用手提電話或相機，「（事件）係你哋師姐唔守規矩。」

聖保祿中學中六畢業生，2月28日最後上課日，校方禁止同學在校內拍照留念。學生在校外門口拍照，有人報警阻街，有警員到場了解。（受訪者提供）

就上述說法，《香港01》已向聖保祿中學查詢。

事實上，亦有知情人士曾向《香港01》表示，當日校長離開時，未有反對學生舉動，更鼓勵學生「DSE 加油」，惟後來有訓導老師另以方法處理事件。而去年中六學生在最後一個上課日，亦有畢業生到處拍照留念，甚至在校拍片，都沒有人阻止，當天不少畢業生在學校留到很晚，和老師、同學一一道別。

跑馬地雲地利道聖保祿中學。（資料圖片）

警方上周四接報指20名學生阻塞跑馬地雲地利道行人路

警方發言人早前表示，警方於2月28日下午約6時接獲一名男子報案，指有約20名學生在跑馬地雲地利道一學校外的行人路上造成阻塞，人員到場後學生自行散去，事件列阻塞，沒有人被捕。

聖保祿中學上周五（1日）傍晚時回應指，校方有就最後上課日作拍攝安排，包括特別安排教學助理於當日午膳及放學後為各班拍攝照片，強調中六班已知悉有關安排，又指大部分班別依其選定時間完成拍攝。校方指，由於放學後個別課室預定要上樂器課及進行清潔，惟部分學生亦留在內畫寫校服，學校的老師待學校關門時間，即5時15分才叫學生盡快回家。

惟至6時，仍有部分學生在校門外叫囂，坐在行人路及欄杆上，老師勸喻其歸家無效後，其中一位老師因擔心學生安全，情急之下而私下報警求助。校方強調，已向相關老師嚴正指出，不應在未得校方授權下，急於報警求助。校方又就事件對鄰舍，道路使用者及警方造成的影響深表遺憾，而校方亦承諾會檢視日後中六學生最後上課日的拍照安排。