跑馬地聖保祿中學被指於日前(2月28日)阻止中六生畢業前在校門內留影,更報警欲趕走轉移至校門外面拍照留念的學生,事件在網上討論區引起熱議。校方承認有報警,但指是教師擅自決定,未得校方同意。

不少舊生爆料認為學校的規則眾多,連學生的私生活,衣、食等亦要監管,情況是不合情理。

開學收額外「校規」 學生斥陰濕

有學生指出,不少規定是由學校訓導教師提出,學校的校規並無寫明,包括如禁止身穿校服的學生在街上進食、不能夠叫外賣等。但她形容學校的校規眾多及「陰濕」,指除了手冊列明的校規外,學校也派發了另一張前中後英A4紙,附加一些規矩,「家長簽署後再貼上手冊。」然而,開學校後她們再收到4至5張「校規」,這些規則並不需要求家長簽署。

為令學生斯文 禁穿打底褲

該學生說:「別人眼中我們是一所名校,但我們自己人則會覺得是個監獄!」她續指,同學除了頭髮不能夠過短以保持形象外,也不可以穿打底褲,聲言「會掀起你校裙來檢查」,「原因着了打底褲後,同學們的坐姿便會不斯文、粗魯」;在清涼日子,也不能穿着冷衫等,要求相當不合理。

與男親戚外出 被罰寫悔過書

為了樹立學校形象,教師除了監管學生在校內的行為外,私下的行為也受限制。學生表示,學校一向禁止任何聯校的活動,因為擔心她們與其他異性有近距離接觸,「有試過同異性的親戚上街被老師目睹,經過家長解釋都要寫悔過書」,對此大感無奈。

另有舊生表示,學校的校規一向都十分嚴謹,對事件並不感意外。她們修讀大學時,曾相約同學回校探望老師,卻因未有穿着校服而遭拒諸門外,令他們畢業後再無回校,認為學校的做法「荒謬」,校規數十年來都未有與時並進。

一名女老師在社交平台回應事件,直指規定「永遠存在」。(網上圖片)

曾有疑似老師fb發文 指規定會「永久」存在

雖然學校校規守舊,多年未有改變,但亦有老師支持。過去,曾有疑似該校負責訓導的女敎師,於個人Facebook帖文指「Parents, before you send your children to any school(s), pls make sure the children know the culture of the school(s) well. If you and your kids are not comfortable with the culture, pls choose a better one. The world will not revolve around you or your kids」(家長們送你們的子女入讀任何學校前,應先了解該學校的文化。如果你們及子女(女兒)對校內文化有所不滿時,請選擇另一間學校。世界不會只圍着你及你的子女(女兒)而轉動)。

更指選擇入讀,便必須遵守校規,「Parents and kids need to study the school rules and regulations carefully before they move the the sch. If they dislike them, pls leave and go. Sch rules will always be there, forever and ever」(如果他們討厭這些校規,請轉校離開。這些規定將一直永久存在)。

事實上,香港不少中學的校規不僅嚴謹,且十分奇怪。