聖保祿中學中六生關注組發聲明：校方指鹿為馬、砌詞狡辯

聖保祿中學爆出老師報警驅趕「last day（最後上課日）」中六學生事件，《香港01》於3日晚收到一封署名為「現屆中六學生」的電郵，收件對象為教育局局長楊潤雄、辦學團體沙爾德聖保祿女修會及各大媒體，回應學校早前發出的聲明，表示對母校感到十分失望。 電郵內容表示，一眾學生「冒着被秋後算帳的風險挺身而出，只冀望藉此事一改學校內部歪風，以保母校聲名」，希望教育局及辦學團體跟進是次事件。學生進一步指明，當局應處分四名涉事教職員，相關人士亦應向受影響的同學道歉；而聖保祿中學應作特別安排，讓本年度中六學生再回校拍照。

聖保祿中學中六畢業生，2月28日最後上課日，校方禁止同學在校內拍照留念。學生在校外門口拍照，有人報警阻街，有警員到場了解。（受訪者提供）

就報警驅趕「last day（最後上課日）」中六學生事件，聖保祿中學上周五（1日）解辯指，校方有就最後上課日作拍攝安排，包括特別安排教學助理於當日午膳及放學後為各班拍攝照片，強調中六班已知悉有關安排，又指大部分班別依其選定時間完成拍攝。校方又指，由於放學後個別課室預定要上樂器課及進行清潔，惟部分學生亦留在內畫寫校服，學校的老師待學校關門時間，即5時15分才叫學生盡快回家。

惟至6時，仍有部分學生在校門外叫囂，坐在行人路及欄杆上，老師勸喻其歸家無效後，其中一位老師因擔心學生安全，情急之下而私下報警求助。校方強調，已向相關老師嚴正指出，不應在未得校方授權下，急於報警求助。校方又就事件對鄰舍，道路使用者及警方造成的影響深表遺憾，而校方亦承諾會檢視日後中六學生最後上課日的拍照安排。

不過，關注組的聲明電郵並不同意校方説法。關注組在電郵中指，的確有少量同學為求取得更好的拍攝效果，而暫時坐在欄杆和地上，但強調「該名老師到達校門時，上述坐欄杆和地上的情況均沒出現。而該名老師由始至終，亦未有向同學表示過擔心他們的安全，只有不斷以言語恐嚇同學再不離開便以『阻街』為由報警。」

聖保祿中學中六畢業生，2月28日最後上課日，校方禁止同學在校內拍照留念。學生在校外門口拍照，有人報警阻街，有警員到場了解。（受訪者提供）

電郵續指，有同學因此與該名老師發生爭執，老師走到一旁撥打電話後，兩名警務人員到場了解事件，並於安慰同學後離開。關注組引述教育局2018/19學年的行政指引，稱當中只建議教職員在學生身體嚴重受傷、命危、發生氣體洩漏事件或接獲炸彈警報等緊急情況下報警，因此該名老師因「擔心學生安全，情急之下而私下報警求助」的行為，可能已違反上述行政指引。

另外，電郵內容批評，校方只批准每班約10分鐘的拍照時間，同學們多次質疑為何往年享有的權利要突然在今年奪回，但未獲合理解釋，部分學生更因此失聲嚎哭。

電郵末段表示，一眾中六學生「冒着被秋後算帳的風險挺身而出，只冀望藉此事一改學校內部歪風，以保母校聲名，亦望得各舊生及家長支持。」相關學生希望，教育局及辦學團體跟進是次事件，而當局亦應處分四名涉事教職員，相關人士應向受影響的同學道歉。

聖保祿中學中六畢業生，2月28日最後上課日，校方禁止同學在校內拍照留念。學生在校外門口拍照，有人報警阻街，有警員到場了解。（受訪者提供）

電郵全文：