【土地大辯論】唐英年批諮詢如茶餐廳選飲料　暗批變「大便」

土地大辯論暫告一段落，政府決定照單全數，最大爭議是收回粉嶺高球場32公頃土地。全國政協常委、前政務司司長唐英年今日（7日）於北京與傳媒茶聚時，對政府局部收回高爾夫球場建屋感到很失望，又批大辯論實為推卸責任做法，形容為「好似市民去茶餐廳，選擇飲料加糖、唔加糖、加檸檬、加奶」。 他稱在擔任財政司司長時，也有就財政預算案展開多次大型諮詢，「一樣係大辯論，但我嘅大辯論無變成大便」，言畢也忍不住笑。

唐英年稱自己過往曾多次進行諮詢，「但我哋嘅大辯論無變成大便」。（有線電視截圖）

全國政協常委唐英年於北京回應土地大辯論時稱，不認同大辯論為好的做法，「係推卸責任嘅做法。」他續指，土地大辯論的諮詢似「市民去茶餐廳揀飲料，加糖、唔加糖、加檸檬、加奶」。他稱過往曾為四份財政預算案進行不同的諮詢，「但我哋嘅大辯論無變成大便。」

唐英年在說畢「一樣係大辯論，但我嘅大辯論無變成大便」也忍俊不住。（有線電視截圖）

讚林鄭施政貼地

唐英年又表示，對政府局部收回高球場建屋的方案感到失望，但強調不會影響他對特首林鄭月娥施政的高度評價。他認為林鄭月娥上任以來，能夠緩和社會氣氛，並改善立法會與政府關係，並形容她的施政貼地。