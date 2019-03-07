【三八婦女節】丈夫欠債自殺　妻日打三份工還債獨力照顧兩子

人生總不會永遠風平浪靜，當遇上驚濤駭浪時，你可能不懂得處理甚至想放棄，但只要咬實牙關撐得過去，這些經歷會成為輝煌的故事，更會令你對人生有另一種解讀方式！Cony已踏入耳順之年，她經歷過生意失敗、負債纍纍、丈夫有外遇到最後輕生遺下她和兩子，令她撐下來的只是兒子的一句話說......

90年代設廠 最終欠下一身債

Cony本身是從事玩具行業，而丈夫早年在人造首飾廠當工人，Cony熟悉做生意，丈夫熟識人造首飾，二人因此於96年決定自立門戶，開廠做人造首飾出口獲利。

可惜好景不常，自內地市場開放後，政府規定必需要在內地購買原材料，並在當地工廠加工。製成品質素下降，令不少客戶退貨；加上工人的人工提升，開支的增長追不上收入。而雪上加霜的是，剛好完結了內地稅務的5年豁免期，國稅、地稅的壓力終令生意做不下去，還負上債務。

婚姻不美滿 為還債一日打三份工

而平日相處方面，Cony直言自己給人感覺是女強人，她說：「丈夫性格不喜歡別人勝過自己，做生意方面我更了解，有時因此會多爭執！」丈夫在生意失敗前，經常中港兩地走，在內地有不少女伴，更發展婚外情，而Cony亦不時會收到第三、四者的來電，叫她知難而退，丈夫更直言：「我性格就是花心，只要你接受，你就永遠都是我太太，我不會給其他女士名份。」

更誇張的是，丈夫試過要求她為與第三者的私生女改名，而第三者更有致電叫她協助觀察有沒有「第四者」，更以自己年輕貌美，有青春的肉體叫Cony退讓正印之位！Cony認為所有事情都很荒謬，丈夫對自己有外遇感覺是理所當然的，而第三者的言行更是過份！

當生意失敗後，丈夫想東山再起，Cony也不計前嫌再次幫助他，更將惟一剩下的長沙灣居屋以自己名義作按揭，其中部分用來還債，剩下的就交給丈夫打江山。而自己就開始了一日三份工作的生活，每天早上4時起床，幫忙排隊預約登記租用康體設施，然後7時前就要完成並趕往街市，皆因菜檔會先篩走部分劣質的菜拋棄，Cony就可以用低價購買甚至免費帶回家。最後就在住所附近的餐廳當收銀，做足兩更出兩份人工，由早上7時一直做到晚上12時，即使如此辛苦，但每日收入只接近500元。

曾想過輕生 只因信仰與兒子救她一把

丈夫有外遇、生意失敗！總總經歷令她心力疲憊，2012年丈夫不勝壓力在家中自殺，由兒子們發現，雖然他不是一個好丈夫，但以爸爸的角色來看，他總是會陪伴兒子們吃喝玩樂，因此父子間的關係也算不錯，更諷刺的是，兩名兒子在丈夫離世後的一天便是生日，對兒子們的打擊相當大。

而對Cony自己而言，她不是沒有感情，而是頓感人生的無奈！她沒有淚如泉湧的表面，內心靜如止水！丈夫死後更收到電話，著她下星期上班，她接過電話後，到喉嚨的一句：「我丈夫才剛去死，我如何能上班？」也說不出口，她過後認為冥冥中自有主安排，她上班後忙得沒時間想任何事情，反而是更好的選擇。

除了心靈上的打擊外，債務的重擔更完全落在她一個人身上，生意失敗加上樓按合共數百萬的負債令她喘不過氣來！她當初想離婚但不甘心把所有努力的成果付之一炬，她希望好好經營工廠將來留給兒子們，可惜最終失敗；想和丈夫合力還清債務，但丈夫不但沒有成功東山再起，卻令債務愈欠愈多！Cony想過自殺，她更曾和小兒子說有輕生念頭的事，但回想起當時只有四歲的小兒子回了一句說話令她冷靜下來：「媽媽，你想死也等我長大成人先，好嗎？」這句完全不像是會出自四歲小朋友口的說話，Cony認為是主借兒子的口勉勵自己撐下去。

只望兒子們做好自己 債務就自己承擔 丈夫離世後，大兒子開始發奮努力工作，而小兒子會考考到26分，現在亦已是一名中學老師，令她感到欣慰。現時Cony的債務要還到2030年，縱使兩名兒子都出社會工作，但從未主動要求兒子們協助還債，畢竟這是她和丈夫的事，不應要他們一併承受上一輩的過錯，但偶爾兒子會主動分擔部分，她也會感激地接受。

悟出知識才是永恆 對婚姻仍有憧憬 在這高高低低的30年間，Cony悟出了四句名言：「自己要學好，別人擋不了。自己不學好，別人幫不了。」沒有人和事會一直如你所想，錢財亦是浮雲，惟有自己掌握的知識和技能會跟你一輩子。而她自己亦貫徹這種想法，她不單曾擁有拯溺資格，更有急救牌，而自己亦活到老學到老，在僱員再培訓局完成有關陪月員和家務助理的證書課程，她更學以致用，現在是社會福利署的家務指導員，教授技巧和幫助一些基層和特殊情況的媽媽照顧小朋友及收拾家居。 每當Cony和其他媽媽分享自己的故事時，其他媽媽都會覺得自己遇上的事根本算不上甚麼，會更積極面對人生。她打算退休後可以去世界不同的地方旅行，如果有幸遇上一位不嫌棄自己、性格又符合要求的追求者，再結婚都是她希望但不強求的目標之一。

時間就是最好的藥物

今年一月生日時，Cony更寫了一段短文總結自己的感受「這些年不斷在療傷，肉體上的創傷疾病只要接受醫生手術、按時吃藥，按護士指導護理便可痊愈；但心靈上的傷痛就難以復原，以往只懂照顧家庭，包容、原諒、為家人負債至陷入萬丈深淵，遍體鳞傷！然而歷盡艱苦方知甜，跨越梗阻達坦途」

Cony的故事告訴天下所有正在經歷困難時刻的媽媽，撐過去也許就是另一番美好景象，你會得到很多人生智慧，會發現有很多值得追求的目標未達成，會更愛自己及更懂得去愛自己身邊的人。