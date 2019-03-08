【三八婦女節】專聘媽媽再上班　為「合廠」出力　堅持香港製造

陪伴小朋友成長的機會只有一次，很多媽媽在孩子出生後，都選擇成為全職媽媽。不過日子一久，媽媽的世界彷彿只剩下家庭。8歲半的Micelle直言：「媽媽好似冇乜精神，成日苦口苦面。」但是，媽媽即使想再返職場，亦是有苦自己知。 去年中，「合廠」正式營運，不只專請基層媽媽為員工，更全力協助她們可以一邊湊仔、一邊返工。Micelle的媽媽Grace笑言：「其他人都羨慕我，問點解有份工咁好！」 攝影：高仲明 攝錄：鄧天傲、李偉軒 剪接：陳悅彤

Grace育有3名女兒，都非常支持她上班。 「我好鍾意媽咪返工！」原以為每個小朋友都會喜歡霸佔着媽媽的每一分、每一秒，但合廠員工Grace和阿芹的女兒們都異口同聲說：「媽媽返工後，笑容多咗，開朗咗，又學到嘢。」 Grace因為家中沒有人幫忙照顧3名女兒，曾當了10年全職媽媽，而阿芹則有4年全副心機都放在女兒身上，全職媽媽的生活既是甜蜜，又是折磨。「屋企除咗囡囡、丈夫、4幅牆，就冇其他人。」即使想找人聊聊天，阿芹說婚後生活圈子愈來愈窄，也沒有人可以傾訴。Grace更指日子一久，對自己也愈來愈沒有自信，也不再打扮，對自己形象沒有要求，「覺得踢對拖鞋就可以落街」。

香港社會創投基金創新及企業培育總監羅潤明。 「好多媽媽湊住年紀細嘅小朋友都好難搵工。」香港社會創投基金創新及企業培育總監羅潤明（Lisa）坦言：「即使想返工，好多時都係揀餐廳做洗碗、收銀，唔係話呢啲工種唔好，而係工時長或者地點遠，令佢哋有好多局限。」 她認為媽媽也有很多天賦才能，不過是為了家庭，才放下了「自己」，連「自信」和「自我形象」也往下掉了。而他們得知有葵涌工廠有地方時，她便想到：「其實好多香港品牌也需要人手，不如嘗試結合婦女的資源、生產和場地，做一個共享的工廠。」於是，「合廠」就秉承這個概念而誕生了。

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工時遷就放學時段 暑期有活動

目前，合廠約有18位媽媽員工，她們都有年幼的子女需要照顧，在這裏工作以時薪計算，為了使她們能夠兼顧事業和家庭，合廠有半晝的上班時間給媽媽選擇、相對其他工作較有彈性。「媽媽湊咗返學，9點就返工，有啲小朋友返半晝學，媽媽就可以揀早啲放工；一般下晝4點就收工，媽媽可以接放學、買餸煮飯。」Lisa說。

兒童遊戲房。 另外，合廠設有一間兒童遊戲房，有時遇着學校的特別假期、孩子病假或是長假期，家中無人照顧小朋友，媽媽就可以帶孩子上班。8歲的紫悅最喜歡在兒童房中閱讀圖書，有時也會協助照顧較年幼的小朋友。而到了暑假，合廠更會為小朋友安排好做功課的時間，也有電影欣賞和遊戲時間，讓小朋友能乖乖等到媽媽放工。 「兒童房中有一個窗，小朋友可以睇到媽咪返工做咩。有啲小朋友了解到媽咪返工辛苦，都會主動幫媽咪做家務、拎拖鞋呀，有時仲叫埋爸爸要幫手！」Lisa笑說。

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本地設計師Vincci稱與合廠理念一拍即合。 感激有細心媽媽幫忙 合廠開初由3個品牌撐起，包括有為人熟知的床上用品品牌雅蘭，另有本地品牌「晴媽媽手作工房」和「良由集貨」，而現今已有約7個品牌與合廠合作。媽媽員工除了可以協助車衣的工序，也會幫忙做手工番梘、手袋、中醫藥包等工作，有時也學習做一些文書處理，讓媽媽們一展所長。 合廠其中一個合作伙伴是本地設計品牌Angee w.，利用舊和服布料製成婚禮和宴會手袋，而縫上袋扣這個步驟極其重要，每個均由人手製作。「當時我嘅生意比預期好，但數量又唔夠多畀內地工廠做，我偶然睇報紙就見到有合廠。」本身也是母親的設計師Vincci，得知合廠的理念之後有感一拍即合，她說：「我本身都係一位媽媽，我見到合廠畀咗媽媽一個好開心嘅工作環境，而且佢哋學嘢吸收得好快！」她又指，品牌產品注重質量，交給合廠的員工們幫忙，不但維持到品牌「香港製造」的口碑，也獲得媽媽細心地製作，「我同合廠合作咗一年，質素真係節節上升！」

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